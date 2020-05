Pátrací tím našiel vrak zrútenej kanadskej vojenskej helikoptéry

Montreal 28. mája (TASR)- Pátrací tím kanadských ozbrojených síl (CAF) a amerického vojenského námorníctva (US Navy) lokalizoval vrak kanadskej vojenskej helikoptéry, ktorá sa aj s posádkou zrútila koncom apríla do Iónskeho mora. S odvolaním sa na kanadskú armádu o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.



Vrtuľník typu CH-148 Cyclone, ktorý štartoval z kanadskej fregaty HMCS Fredericton v rámci operácií NATO, sa 29. apríla zrútil do mora približne 80 kilometrov západne od gréckeho ostrova Kefalónia. Všetkých šesť členov posádky zahynulo.



V deň nehody sa zúčastňoval na cvičení s tureckými a talianskymi námornými silami. Telo jedného z členov posádky a časť pozostatkov ďalšieho sa našli krátko po havárii.



K strate spojenia s posádkou vrtuľníka došlo pri jeho návrate na fregatu. Okamžite po prerušení spojenia sa začala pátracia a záchranná operácia, do ktorej sa zapojili aj turecké a talianske lode.



Kombinovaný prieskumný tím pri pátracej akcii operoval z paluby cyperskej lode EDT Hercules a použil robota REMORA III amerického námorníctva, ktorý sa ponoril do hĺbky 3143 metrov a lokalizoval veľkú časť trupu vrtuľníka. Ľudské pozostatky sa našli aj v tesnej blízkosti vraku.



"Vytiahnutie vraku pomôže vyšetrovateľom pochopiť, čo spôsobilo nehodu. Vytiahnutie vraku je pre nás všetkých najvyššou prioritou," uviedol kanadský generálporučík Mike Rouleau.