Pátrajú po lietadle: Na palube bolo 15 pasažierov vrátane poslanca
Autor TASR
Bogota 28. januára (TASR) - Kolumbijské úrady pátrajú po komerčnom lietadle, ktoré sa v stredu stratilo neďaleko hranice so susednou Venezuelou. Na palube bolo 15 ľudí vrátane jedného poslanca, kandidáta do legislatívneho zboru a členov ich tímu. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
Lietadlo odletelo v stredu z mesta Cúcuta a kontakt s riadiacou vežou stratilo tesne pred plánovaným pristátím. Do neďalekého mesta Ocaa malo doraziť o 12.05 h miestneho času (18.05 h SEČ). Podľa leteckého úradu boli aktivované bezpečnostné a pátracie protokoly.
Mestá sa nachádzajú v hornatej oblasti s veľmi premenlivým počasím. V regióne navyše pôsobí najväčšia kolumbijská gerilová skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN).
Podľa kolumbijského poslanca Wilmera Carrilla bol na palube jeho parlamentný kolega Diógenes Quintero a kandidát na poslanca Carlos Salcedo spolu so svojím tímom.
