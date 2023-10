Pátrajú po stratenej soche z Rodinovho súsošia Mešťania z Calais

Londýn 16. októbra (TASR) - Odliatok jednej zo sôch súsošia Mešťania z Calais od francúzskeho sochára Augusta Rodina je dlhodobo nezvestný. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Sadrový odliatok od umelca kúpilo Glasgowské múzeum v roku 1901 a od 25. júna do 30. septembra 1949 bol vystavený v parku Kelvingrove v Glasgowe. Jeho ďalší osud je odvtedy neznámy, uviedla organizácia Glasgow Life, ktorá v tomto škótskom meste spravuje viaceré objekty využívané na kultúrne podujatia.



Viac ako dvojmetrová socha predstavuje občana Jeana d'Aire, uviedol Rodinov výbor, ktorý zostavuje celosvetový katalóg umelcových diel. Riaditeľ výboru Jérôme Le Blay označil zmiznutie sochy za poľutovaniahodné, ale v období, keď sa socha stratila, sadrové odliatky nevzbudzovali veľký záujem. V súčasnosti by sa jej hodnota pohybovala okolo 3,5 milióna eur.



V čase výstavy pod holým nebom v roku 1949 bola socha podľa "poškodená" a preto ju mohol postihnúť rovnaký osud ako inú Rodinovu sochu v Kelvingrove, Jána Krstiteľa. Táto socha praskla a jej pozostatky sú uložené v Glasgow Museum Resource Centre. Le Blay dúfa, že tak skončila aj zatiaľ "nelokalizovateľná" socha Jeana d'Aire.



Bronzové súsošie Mešťania z Calais zobrazuje šesť osobností mesta počas obliehania Angličnmi v čase storočnej vojny. Kráľ Eduard po kapitulácii Calais vyzval jeho vodcov, že mesto zachová, ak sa vzdajú a so slučkami na krku mu prinesú kľúče od hradieb.



Jeden z najbohatších mešťanov Eustache de Saint Pierre sa prihlásil ako prvý a pridalo sa k nemu päť ďalších. Okamih porážky, hrdinského sebaobetovania a ochoty čeliť bezprostrednej smrti Rodin majstrovsky zachytil. Samospráva v Calais nechala súsošie postaviť v roku 1895 a vo svete existuje veľa jeho bronzových a sadrových verzií.



Stratu zbierkových predmetov hlásili v nedávnom období viaceré britské múzeá. V mnohých prípadoch môže ísť len o dôsledok nesprávnej katalogizácie. Po rozsiahlej krádeži predmetov v depozitároch londýnskeho Britského múzea však odstúpil jeho riaditeľa.