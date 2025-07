Pátranie po nezvestnej osobe po páde vrtuľníka do rieky pokračuje

Berlín 30. júla (TASR) - Nemecké záchranné tímy pokračovali v stredu v pátraní po nezvestnom členovi posádky vojenského vrtuľníka, ktorý sa v utorok zrútil do rieky Mulde v spolkovej krajine Sasko. Nehoda má doposiaľ dve potvrdené obete, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Rieku Mulde pri východonemeckom meste Grimma prehľadávajú potápači a na brehoch pátrajú vojaci. Nemecké letectvo nasadilo do pátrania aj vrtuľník so špeciálnymi senzormi.



Vojenský vrtuľník zmizol z radarov v utorok medzi 10.00 a 10.30 h a jeho trosky objavili okolo poludnia. Dvaja členovia posádky boli neskôr nájdení mŕtvi.



Úrady zatiaľ nezverejnili mená ani vek mŕtvych vojakov. Nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý v utorok večer miesto nehody navštívil, však povedal, že „dva mladé životy“ náhle vyhasli pri službe krajine, poznamenáva DPA.



Podľa ministerstva obrany išlo o cvičný let. DPA uvádza, že pred pádom letel vrtuľník v malej výške. Po nehode vyhlásili nemecké ozbrojené sily oblasť za vojenskú bezpečnostnú zónu a dočasne nad ňou zakázali prelety. Príčina havárie sa vyšetruje.