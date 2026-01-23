Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pátranie po obetiach zosuvu pôdy v Novom Zélande stále pokračuje

Policajt so psom prehľadáva ľudí v blízkosti miesta zosuvu pôdy na úpätí hory Maunganui na Severnom ostrove Nového Zélandu vo štvrtok 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

Tri osoby, o ktorých záchranári nemajú žiadne informácie, sú zrejme zahraniční turisti a postihnutú oblasť pravdepodobne mohli opustiť ešte pred nešťastím.

Wellington 23. januára (TASR) - Pátranie po nezvestných po štvrtkovom zosuve pôdy v Mount Maunganui na novozélandskom Severnom ostrove pokračovalo aj v piatok. Oficiálne tam je šesť nezvestných a polícia sa snaží získať správy o ďalších troch osobách, ktoré mohli byť tiež na mieste nešťastia. TASR o tom informuje podľa stanice BBC.

Nemyslíme si, že sú tam, ale aj tak to musíme naisto zistiť,“ povedal okresný policajný veliteľ Tim Anderson. Podľa neho záchranári v piatok nenašli pod troskami žiadne známky života.

Pri ďalšom zosuve pôdy vo štvrtok v susednom Welcome Bay zahynula žena a jej vnúča, informoval štátny rozhlas RNZ. Polícia v piatok pre novinárov uviedla, že jedna z týchto osôb mala čínske občianstvo.

V piatok miesto nehody navštívil premiér Nového Zélandu Christopher Luxon. Ocenil podporu, ktorú prejavuje tamojšia komunita a pomoc, ktorú poskytujú susedia či známi obetí.

Prioritou zostáva obnova poškodených ciest vedúcich do izolovaných oblastí a riziko ďalších zosuvov a povodní, uviedol Luxon.

Zosuvy pôdy zasiahli časti Severného ostrova po niekoľkodňových silných dažďoch. Novozélandskí meteorológovia predpovedajú, že postihnutú oblasť v okolí mesta Tauranga čakajú zrážky a silný vietor aj v priebehu víkendu.
