Pátranie po palestínskych väzňoch na úteku je stále neúspešné

Na snímke policajti vyšetrujú na mieste úteku šiestich palestínskych väzňov z väznice Gilboa na severe Izraela 6. septembra 2021. Foto: TASR / AP

Jeruzalem 7. septembra (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky naďalej pátrajú po šestici palestínskych väzňov, ktorým sa podarilo ujsť z prísne stráženej väznice Gilboa na severe Izraela postavenej počas druhej intifády.Ako v utorok informovala agentúra AFP, pátranie je podľa hovorcu miestnej polície stále bezvýsledné. Zapojená je doň aj najmodernejšia technika bezpečnostných zložiek vrátane bezpilotných lietadiel. Na cestách boli zriadené kontrolné body a do mesta Džanín, odkiaľ časť väzňov na úteku pochádzala, vyslali príslušníkov izraelskej armády.Zmobilizované boli pritom všetky zložky bezpečnostných síl: armáda, kontrarozviedka Šin Bet, polícia, pohraničná stráž a ich špeciálne jednotky.Pátranie je intenzívne aj z toho dôvodu, že vedenie izraelských bezpečnostných zložiek sa obáva, že útek väzňov by mohol posmeliť palestínskych radikálov a viesť k útoku na území Izraela.Podľa AFP existuje mnoho verzií, kde sa väzni po úteku môžu skrývať: buď na Západnom brehu, alebo v pásme Gazy, ktoré ovláda radikálne hnutie Hamas a ktoré slúži ako útočisko pre príslušníkov militantnej skupiny Islamský džihád. AFP v tejto súvislosti poznamenala, že k príslušnosti k Islamskému džihádu sa hlási päť zo šiestich väzňov na úteku.Podľa nemenovaných izraelských zdrojov je dokonca možné, že utečenci sa mohli pokúsiť prekročiť hranice do inej krajiny., že prešli do Jordánska, ktorého hranice sa nachádzajú len asi 20 kilometrov od väzenia, napísal v utorok izraelský denník Haarec s odvolaním sa na nemenovaný policajný zdroj. Noviny tiež uviedli, že niektorých alebo dokonca všetkých utečencov v pondelok v lokalite ležiacej asi tri kilometre od väzenia vyzdvihla posádka pristaveného auta.Vyšetrovanie izraelských úradov sa zameriava aj na to, ako sa útek väzňov podaril bez toho, aby si dozorcovia vôbec všimli podozrivé skutočnosti.Verejnoprávna televízia KAN uviedla, že pohyb väzňov zachytili bezpečnostné kamery, keď vyliezali z východu podzemného tunela - v tom čase však obrazovky nesledoval žiadny dozorca. Podľa KAN je možné, že strážca zodpovedný za tento sektor väznice v službe spal.Denník Maariv s odvolaním sa na nemenovaných vyšetrovateľov v utorok napísal, že výstavba podzemného tunela, ktorý poslúžil na útek z väznice, mohla väzňom trvať až päť mesiacov.Kým pre izraelské úrady bol útek väzňov z prísne stráženej väznice šokom, Palestínčania ho oslavovali v uliciach svojich miest ako "hrdinský" čin.Ako v utorok napísal spravodajský web The Times of Israel, palestínski lídri vyzvali obyvateľov palestínskych území, aby väzňom na úteku v prípade potreby poskytli útočisko. Palestínske vedenie tiež upozornilo, že ide o prvý z radu útekov, ktoré ešte len prídu.Útek šestice väzňov ocenila aj strana Fatah prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása, ktorý v pondelok pri príležitosti židovského sviatku Roš ha-šana telefonicky hovoril s izraelským ministrom obrany Bennym Gancom. Ani jedna strana neuviedla, či hovorili aj o úteku z väznice.Medzi utečencami je aj Zakarijá Zubajdí, známy ako vodca militantných Palestínčanov z mesta Džanín ležiaceho na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu. Bol bývalým lídrom Brigád mučeníkov al-Aksá a známou osobnosťou medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.Ďalší štyria utečenci boli odsúdení na doživotie v súvislosti s teroristickými útokmi na Izraelčanov.Šiesty väznený Palestínčan bol v administratívnej väzbe a nebol obvinený zo žiadneho zločinu. Všetci šiesti sú považovaní za veľmi nebezpečných, konštatoval The Times of Israel.