Pátranie po posádke zrúteného vojenského vrtuľníka pokračuje

Canberra 31. júla (TASR) - Pátranie po štyroch členoch posádky austrálskeho vojenského vrtuľníka, ktorý sa v piatok zrútil do mora pri severovýchodnom pobreží Austrálie počas vojenského cvičenia, pokračuje. Nehodu však pravdepodobne nikto neprežil. V pondelok to uviedli austrálski predstavitelia, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Po nezvestných vojakoch pátrajú austrálski záchranári, armáda aj americkí vojaci, povedal predstaviteľ austrálskeho ministerstva obrany Matt Keogh v rozhovore pre televíziu ABC. Podľa jeho slov pátranie prebieha v "náročnom prostredí". Dodal, že v oblasti našli časti vraku vrtuľníka.



Šéf austrálskeho rezortu obrany Richard Marles v pondelok v reakcii na nájdenie trosiek vrtuľníka skonštatoval, že nehodu nikto z posádky neprežil.



Austrálsky generál Angus Campbell uviedol, že úrady urobia všetko, čo je v ich silách, aby našli telá členov posádky. "Toto úsilie bude pokračovať. Privedieme našich kamarátov domov k ich rodinám," dodal.



Vrtuľník MRH-90 Taipan sa zrútil v piatok večer miestneho času neďaleko ostrova Hamilton v austrálskom štáte Queensland počas veľkého vojenského cvičenia, do ktorého sa zapojili vojaci z 13 krajín vrátane Nemecka, USA a Francúzska. Vojenské cvičenie bolo po nehode dočasne pozastavené, manévre boli opätovne spustené v sobotu večer miestneho času.



Keogh, ktorý je na ministerstve obrany zodpovedný za obranný personál, povedal, že vrtuľníky MRH-90 po nehode austrálska armáda dočasne prestala používať. Austrália ich vlastní takmer 50 a budúci rok ich plánuje vyradiť zo služby, priblížil.



Príčina pádu vrtuľníka zatiaľ nie je známa a je predmetom vyšetrovania.