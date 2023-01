Pátranie po rádioaktívnej kapsule v Austrálii zintenzívnili

Canberra 31. januára (TASR) - Pátranie po kapsule s rádioaktívnou látkou, ktorá sa stratila počas prepravy v štáte Západná Austrália, sa zintenzívnilo - do pátrania sa zapojili aj dva vládne úrady pre jadrovú bezpečnosť, informovala v utorok agentúra Reuters.



Austrálska agentúra pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť (ARPANSA) vo svojom vyhlásení potvrdila, že spolupracuje s vládou Západnej Austrálie pri hľadaní kapsuly.



Spresnila, že vyslala tím so špecializovaným detekčným zariadením namontovaným na aute a prenosným detekčným zariadením. Ich pátracia akcia medzi regiónom Pilbara a mestom Perth sa začína 31. januára.



Svoje tímy špecialistov a detekčné a zobrazovacie zariadenia vyslala na pomoc pri pátraní aj Austrálska organizácia pre jadrovú vedu a technológie (ANSTO).



Úrady štátu Západná Austrália vydali v utorok nové upozornenie pre motoristov pozdĺž najdlhšej austrálskej diaľnice Great Northern Highway, aby boli opatrní, keď sa blížia k pátracím tímom.



Po kapsule sa pátra pozdĺž 1400 kilometrov dlhej cesty, ktorú nákladné auto prekonalo - z mesta Newman v odľahlom regióne Kimberley do skladu na predmestí Perthu. Ide o väčšiu vzdialenosť ako dĺžka Veľkej Británie, podotkol Reuters.



Kapsula, ktorá pravdepodobne vypadla z nákladného auta, bola súčasťou meradla používaného na meranie hustoty železnej rudy. Spoločnosť Rio Tinto zverila túto kapsulu na prepravu špecializovanému dodávateľovi.



Meradlo bolo vyzdvihnuté z bane Gudai-Darri spoločnosti Rio Tinto 12. januára. Keď bolo 25. januára vybalené na kontrolu, zistilo sa, že obal meradla i prístroj samotný sú poškodené, pričom chýba kapsula s rádioaktívnou látkou.



Spoločnosť Rio Tinto sa v pondelok verejnosti ospravedlnila za stratenie kapsuly, ku ktorej mohlo dôjsť kedykoľvek počas uplynulých viac ako dvoch týždňov.