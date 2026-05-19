Pátranie po strelcovi, ktorý zabil šesť ľudí, sa skončilo samovraždou
Strelec bol na úteku a polícia do veľkého pátrania zapojila aj vrtuľníky.
Autor TASR
Ankara 19. mája (TASR) - Rozsiahla pátracia akcia po ozbrojencovi, ktorý na juhu Turecka zabil šesť ľudí, sa skončila v utorok skoro ráno po tom, ako muž po obkľúčení políciou obrátil zbraň proti sebe, informovala tlačová agentúra IHA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podozrivý 37-ročný muž ušiel do zalesnenej oblasti po tom, ako pri vyčíňaní so zbraňou neďaleko mesta Tarsus – ležiacom medzi mestami Mersin a Adana na juhu krajiny – zastrelil šesť ľudí a ďalším ôsmim spôsobil zranenia.
Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu uviedla, že muž pred spustením vražedného vyčíňania údajne zastrelil aj svoju bývalú manželku. Tlačové agentúry DHA a IHA spresnili, že podozrivý spustil paľbu v reštaurácii, kde zabil jej majiteľa a jedného zamestnanca. Následne ušiel a zastrelil ďalších dvoch mužov – pastiera a vodiča kamiónu na čerpacej stanici. Identita jeho šiestej obete zatiaľ nie je známa.
Strelec bol na úteku a polícia do veľkého pátrania zapojila aj vrtuľníky. Akcia trvala až do skorých ranných hodín, keď ho napokon lokalizovali v dome vzdialenom približne desať kilometrov od miesta, kde spustil streľbu. Podozrivý obrátil zbraň proti sebe, aby sa vyhol zatknutiu, uviedla agentúra IHA, ktorá citovala jedného zo zranených zamestnancov reštaurácie. „Vošiel bez slova... Mysleli sme si, že si vyberá telefón, ale on vytiahol pištoľ,“ uviedol.
Úrad guvernéra provincie Mersin vo vyhlásení zverejnenom v noci na sieti X označil podozrivého za osobu, ktorá absolvovala „viaceré hospitalizácie z dôvodu závislosti od zakázaných látok a rôznych psychiatrických diagnóz“.
K najnovšiemu incidentu došlo len mesiac po tom, ako Tureckom otriasli dva útoky spáchané tínedžermi so zbraňami. Pri jednom z nich utrpelo zranenia 16 ľudí, zatiaľ čo pri druhom prišlo o život desať osôb, väčšinou mladých školákov. Podľa jednej z tureckých mimovládnych organizácií vlastnia občania Turecka desiatky miliónov strelných zbraní, väčšinu z nich bez povolenia, dodáva AFP.
