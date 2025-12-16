< sekcia Zahraničie
Pátranie po strelcovi z Brownovej univerzity pokračuje
Autor TASR
Washington 16. decembra (TASR) - Americké úrady pokračujú v pátraní po strelcovi, ktorý v sobotu v budove technickej fakulty Brownovej univerzity zabil dvoch študentov a deväť ďalších zranil. Informovala o tom v noci na utorok stanica CNN. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a polícia ponúkajú za informácie vedúce k dolapeniu páchateľa odmenu 50.000 dolárov, píše TASR.
K streľbe došlo počas druhého dňa záverečných semestrálnych skúšok v učebni budovy Barus & Holley, sedemposchodového komplexu, v ktorom sídli fakulta inžinierstva a katedra fyziky. Útočník odtiaľ následne ušiel.
Polícia v nedeľu oznámila, že podozrivého zadržala, no neskôr ho prepustila s vysvetlením, že dôkazy teraz „ukazujú iným smerom“. V pondelok popoludní boli zverejnené nové zábery z približne dvoch hodín pred streľbou, na ktorých je muž zachytený s maskou a tmavou dvojfarebnou bundou. Úrady sa domnievajú, že spáchal sobotňajší útok, a žiadajú verejnosť o pomoc.
Podobne Brownova univerzita vyzvala ľudí, ktorí sa nachádzali v zmienenej budove, aby sa obrátili na políciu. „Aj zdanlivo nepodstatný detail môže byť nakoniec užitočný pri úsilí bezpečnostných zložiek chrániť našu komunitu,“ píše sa vo vyhlásení.
Brownova univerzita je súkromná výskumná inštitúcia patriaca do združenia ôsmich elitných súkromných univerzít na severovýchode USA - Ivy League - a jedna z najstarších vzdelávacích inštitúcií v USA. Má približne 7300 študentov bakalárskeho štúdia a viac ako 3000 poslucháčov postgraduálneho štúdia.
Najnovší útok podľa nezávislého analytického webu Guns Archive Violence zvýšil počet masových strelieb v Spojených štátoch v tomto roku na 389. Masovú streľbu web definuje ako útok, pri ktorom prišli o život alebo boli zranení štyria či väčší počet ľudí, bez započítania útočníka.
