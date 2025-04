Pátranie po zmiznutom lete MH370 v Malajzii pozastavili

Kuala Lumpur 3. apríla (TASR) - Pátranie po zmiznutom lete MH370 spoločnosti Malaysia Airlines bolo pozastavené, uviedol vo štvrtok minister dopravy Anthony Loke pre agentúru AFP. Lietadlo zmizlo pred viac ako desiatimi rokmi, informuje TASR.



„Operáciu nateraz zastavili, pátranie obnovia koncom tohto roka,“ spresnil Loke. Vyjadril sa tak len niekoľko týždňov po obnovení pátrania po predchádzajúcich neúspešných pokusoch.



Malajzia 19. marca oznámila uzavretie dohody s prieskumnou spoločnosťou Ocean Infinity o obnovení pátrania po troskách strateného lietadla. Pátracie operácie na morskom dne mali prebiehať v doteraz nepreskúmanej oblasti v južnej časti Indického oceánu na rozlohe zhruba 15.000 štorcových kilometrov.



Spoločnosť Ocean Infinity viedla posledné dve pátracie akcie po lietadle, ktoré sa bez úspechu skončili v roku 2018. Nadviazali na neúspešné pátranie Malajzie, Austrálie a Číny, ktoré spoločne prečesali asi 120.000 štvorcových kilometrov morského dna.



Okrem niekoľkých úlomkov lietadla sa nenašli takmer žiadne iné stopy. „To, či sa nájde alebo nie, bude predmetom pátrania, nikto nemôže predvídať (ako sa skončí),“ doplnil minister dopravy.



Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube zmizol 8. marca 2014 za neobjasnených okolností počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Vyšetrovatelia tvrdia, že lietadlo sa po strate kontaktu s riadiacou vežou nad Juhočínskym morom z neznámych príčin otočilo a zamierilo do odľahlých oblastí Indického oceánu. Jeho osud patrí medzi najväčšie záhady v dejinách civilného letectva.