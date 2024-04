Patrí k najstarším jazykom na svete. OSN slávi Deň čínskeho jazyka

Bratislava/New York/Peking 20. apríla (TASR) – Na celom svete sa používa okolo 7000 jazykov. Odpoveď na otázku, ktorý jazyk je najstarší, vedcom ešte stále nie je jasná. Najstaršie záznamy napísané v klinovom písme pochádzajú z Mezopotámie z 8. tisícročia pred Kristom, zatiaľ čo pôvod sumerského písma pochádza z 3. tisícročia pred Kristom.



Čínština má viac ako 3000 rokov. Prvý text s čínskymi znakmi sa objavil v roku 1250 pred Kristom. Podľa najnovších údajov je dnes čínština najrozšírenejším jazykom, ktorý je prvým jazykom pre asi 1,24 miliárd ľudí v 37 krajinách.



Organizácia Spojených národov (OSN) od roku 2010 slávi deň v roku jeden zo svojich svetových jazykov - angličtinu, arabčinu, čínštinu, francúzštinu, ruštinu a španielčinu. Na 20. apríla pripadá Deň čínskeho jazyka.



Dátum súvisí s narodením historiografa Cchang Ťieho ktorý pôsobil na dvore Chuang-tiho, mýtického čínskeho Žltého cisára (okolo roku 2600 pred Kristom). Podľa legendy vytvoril Cchang Ťie čínske znakové písmo.



Archaická alebo staroveká čínština sa používala v ranom až strednom období dynastie Zhou, ktorá existovala od 11. do 7. storočia pred Kristom. Všetky dôkazy o starodávnych čínskych textoch boli napísané na bronzových artefaktoch, v básni Shujing, ktorá je nazývaná aj Knihou histórie, v Knihe piesní Shijing a v dielach Yi Jinga.



Vývoj čínskeho jazyka trval tisíce rokov, počas ktorých sa striedali rôzne dynastie. V jednotlivých oblastiach Číny sa používajú rôzne dialekty čínštiny, ktoré sú si v mnohých prípadoch navzájom úplne nezrozumiteľné. Dnes sú najpočetnejšími formami čínštiny mandarínska čínština a kantónčina.



História čínskych znakov má od 15. stor. pred Kristom do súčasnosti za sebou dlhý vývin ako z hľadiska princípov tvorby nových znakov, tak aj z hľadiska grafickej podoby.



Čínština sa tradične zaraďuje medzi analytické jazyky, v tomto smere sa z hľadiska syntaktickej štruktúry podobá na angličtinu. Zároveň je čínština tónový jazyk, čo znamená, že okrem samotnej výslovnosti slabiky ako takej, sa k nej pripája ešte aj tón. Tie sú v spisovnom jazyku štyri, plus nultý tón. V tom sa spisovný jazyk odlišuje od južných dialektov, v ktorých sa používa tónov viac.



Moderný čínsky jazyk sa formuje v zásade od druhej polovice 19. storočia a významné zmeny aj v jazykovej politike nastali v 20. rokoch 20. storočia.



OSN 19. februára 2010 rozhodlo sláviť osobitne v jeden deň v roku každý zo šiestich oficiálnych jazykov OSN. Rozhodnutie o tom prijali predstavitelia Oddelenia informácií OSN v predvečer Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý sa slávi 21. februára z iniciatívy OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO).



Cieľom osláv dní oficiálnych jazykov OSN je zvýšiť informovanosť o dejinách, kultúre a rozvoji každého zo šiestich oficiálnych jazykov OSN. Ďalším cieľom zostáva podpora viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti ako aj podpora používania všetkých šiestich oficiálnych jazykov OSN na rovnakej úrovni.



V OSN sa slávi: Deň francúzskeho jazyka (20. marca), Deň čínskeho jazyka (20. apríla), Deň anglického jazyka (23. apríla), Deň španielskeho jazyka (23. apríla), Deň ruského jazyka (6. júna) a Deň arabského jazyka (18. decembra).



V 15. storočí pred Kristom sa nápisy zaznamenané na korytnačích pancieroch a hovädzích lopatkách používali napríklad pri veštení. Písmo zachytené na tomto trvanlivom materiáli má piktografický, teda obrázkový charakter.



Provincie na severné a južné sa tradične delia od Dlhej rieky (Jang-c'-ťiang) na sever a na juh. Väčšina čínskeho obyvateľstva v Číne hovorí severnými dialektmi. Odhaduje sa, že viac ako 800 miliónov obyvateľov hovorí práve týmito dialektmi, a tí si navzájom medzi sebou rozumejú. Južnými dialektmi hovorí vyše 350 miliónov obyvateľov.



Popularizácia jednotného spisovného jazyka sa začala pred rokom 1948, ale až s nástupom elektronických médií - najmä rozhlasu - sa v Číne v prezentoval aj v južných oblastiach.



Čínsky jazyk sa na Slovensku začal na akademickej pôde vyučovať v roku 1988. Katedra východoázijských štúdií je jediným akademickým pracoviskom na Slovensku, kde sa vyučuje čínština a ďalšie orientálne jazyky ako japončina a kórejčina. V minulosti sa čínština otvárala každých šesť rokov, v súčasnosti sa otvára každý druhý rok striedavo s japončinou.



Do prvého ročníka nastupuje do 25 študentov, z nich končí okolo 20 študentov. Po štyroch rokoch bakalárskeho štúdia čínštiny môže študent pokračovať v magisterskom aj doktorandskom stupni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), prípadne pokračovať v štúdiu na univerzitách v Číne.



V roku 2016 bola na Technickej univerzite vo Zvolene zriadená Konfuciova učebňa na základe spolupráce Ústavu cudzích jazykov a Katedry východoázijských jazykov FiF UK, pri ktorej Konfuciov inštitút funguje.