Utorok 14. apríl 2026
Patria predstavila mínometný útok za jazdy na viacero cieľov súčasne

Foto: TASR/AP

Autor TASR
Helsinki 14. apríla (TASR) - Fínska spoločnosť Patria predstavila v premiére ostrú mínometnú paľbu za jazdy a viacnásobný útok na cieľ z jednej zbrane pod rôznymi uhlami výstrelu. TASR o tom píše podľa webu Army Recognition.

Patria sa špecializuje na vežový automatizovaný 120 mm mínomet NEMO (New Mortar), ktorý za jazdy zvládne paľbu v režime MRSI (súčasný dopad viacerých striel). Pri tomto režime streľby jedna zbraň odpáli niekoľko projektilov v rôznych balistických oblúkoch tak, aby súčasne dopadli na ten istý cieľ. Režim MTSI (súčasný dopad na viacero cieľov) uplatňuje podobný princíp útoku v rovnakom čase na rôzne ciele.

Mínomet NEMO režim MRSI alebo MTSI predviedol počas jazdy, keď postupne v krátkom slede odpálil päť striel a automaticky rozložil ich zásahy do kruhových, obdĺžnikových alebo čiarových vzorov.

Ide o súčasť zlepšenia taktiky pozemných síl, keď na súčasnom bojisku sledovanom pozorovacími dronmi musia zbraňové systémy očakávať rýchlu reakciu nepriateľa. Preto býva označovaná aj ako „strieľaj a uteč“. Zámerom je skrátiť čas možného zamerania nepriateľom na minimum a zároveň maximalizovať účinnosť vlastného útoku, aby bojový personál v oblasti cieľa nedokázal zareagovať, rozptýliť sa alebo vyhľadať kryt.

Mínometná veža NEMO s hmotnosťou 1900 kg má 360-stupňové otočenie a elevačný rozsah od -3 do +85 stupňov. Automatické nabíjanie s manuálnym zálohovaním je určené pre kaliber 120 mm s hladkou hlavňou aj pre navádzané granáty. Prvé tri z nich dokáže vystreliť za 15 sekúnd s doletom presahujúcim desať kilometrov v závislosti od munície; bežná kadencia je šesť rán za minútu, maximálne desať rán za minútu.

V kombinácii s funkciami priamej paľby, modulárnym usporiadaním nakladania munície a ochranou posádky vo vnútri vozidla je NEMO konfigurovaný ako obrnený uzol palebnej podpory. Tým sa líši od konvenčného nosiča mínometu, ktorý pri paľbe musí zastaviť, zamerať cieľ, vystreliť a potom sa premiestniť, čo ho vystavuje protiútoku na omnoho dlhší čas ako pri paľbe za jazdy.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína