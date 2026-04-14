Patria predstavila mínometný útok za jazdy na viacero cieľov súčasne
Patria sa špecializuje na vežový automatizovaný 120 mm mínomet NEMO (New Mortar), ktorý za jazdy zvládne paľbu v režime MRSI (súčasný dopad viacerých striel).
Autor TASR
Helsinki 14. apríla (TASR) - Fínska spoločnosť Patria predstavila v premiére ostrú mínometnú paľbu za jazdy a viacnásobný útok na cieľ z jednej zbrane pod rôznymi uhlami výstrelu. TASR o tom píše podľa webu Army Recognition.
Patria sa špecializuje na vežový automatizovaný 120 mm mínomet NEMO (New Mortar), ktorý za jazdy zvládne paľbu v režime MRSI (súčasný dopad viacerých striel). Pri tomto režime streľby jedna zbraň odpáli niekoľko projektilov v rôznych balistických oblúkoch tak, aby súčasne dopadli na ten istý cieľ. Režim MTSI (súčasný dopad na viacero cieľov) uplatňuje podobný princíp útoku v rovnakom čase na rôzne ciele.
Mínomet NEMO režim MRSI alebo MTSI predviedol počas jazdy, keď postupne v krátkom slede odpálil päť striel a automaticky rozložil ich zásahy do kruhových, obdĺžnikových alebo čiarových vzorov.
Ide o súčasť zlepšenia taktiky pozemných síl, keď na súčasnom bojisku sledovanom pozorovacími dronmi musia zbraňové systémy očakávať rýchlu reakciu nepriateľa. Preto býva označovaná aj ako „strieľaj a uteč“. Zámerom je skrátiť čas možného zamerania nepriateľom na minimum a zároveň maximalizovať účinnosť vlastného útoku, aby bojový personál v oblasti cieľa nedokázal zareagovať, rozptýliť sa alebo vyhľadať kryt.
Mínometná veža NEMO s hmotnosťou 1900 kg má 360-stupňové otočenie a elevačný rozsah od -3 do +85 stupňov. Automatické nabíjanie s manuálnym zálohovaním je určené pre kaliber 120 mm s hladkou hlavňou aj pre navádzané granáty. Prvé tri z nich dokáže vystreliť za 15 sekúnd s doletom presahujúcim desať kilometrov v závislosti od munície; bežná kadencia je šesť rán za minútu, maximálne desať rán za minútu.
V kombinácii s funkciami priamej paľby, modulárnym usporiadaním nakladania munície a ochranou posádky vo vnútri vozidla je NEMO konfigurovaný ako obrnený uzol palebnej podpory. Tým sa líši od konvenčného nosiča mínometu, ktorý pri paľbe musí zastaviť, zamerať cieľ, vystreliť a potom sa premiestniť, čo ho vystavuje protiútoku na omnoho dlhší čas ako pri paľbe za jazdy.
Patria sa špecializuje na vežový automatizovaný 120 mm mínomet NEMO (New Mortar), ktorý za jazdy zvládne paľbu v režime MRSI (súčasný dopad viacerých striel). Pri tomto režime streľby jedna zbraň odpáli niekoľko projektilov v rôznych balistických oblúkoch tak, aby súčasne dopadli na ten istý cieľ. Režim MTSI (súčasný dopad na viacero cieľov) uplatňuje podobný princíp útoku v rovnakom čase na rôzne ciele.
Mínomet NEMO režim MRSI alebo MTSI predviedol počas jazdy, keď postupne v krátkom slede odpálil päť striel a automaticky rozložil ich zásahy do kruhových, obdĺžnikových alebo čiarových vzorov.
Ide o súčasť zlepšenia taktiky pozemných síl, keď na súčasnom bojisku sledovanom pozorovacími dronmi musia zbraňové systémy očakávať rýchlu reakciu nepriateľa. Preto býva označovaná aj ako „strieľaj a uteč“. Zámerom je skrátiť čas možného zamerania nepriateľom na minimum a zároveň maximalizovať účinnosť vlastného útoku, aby bojový personál v oblasti cieľa nedokázal zareagovať, rozptýliť sa alebo vyhľadať kryt.
Mínometná veža NEMO s hmotnosťou 1900 kg má 360-stupňové otočenie a elevačný rozsah od -3 do +85 stupňov. Automatické nabíjanie s manuálnym zálohovaním je určené pre kaliber 120 mm s hladkou hlavňou aj pre navádzané granáty. Prvé tri z nich dokáže vystreliť za 15 sekúnd s doletom presahujúcim desať kilometrov v závislosti od munície; bežná kadencia je šesť rán za minútu, maximálne desať rán za minútu.
V kombinácii s funkciami priamej paľby, modulárnym usporiadaním nakladania munície a ochranou posádky vo vnútri vozidla je NEMO konfigurovaný ako obrnený uzol palebnej podpory. Tým sa líši od konvenčného nosiča mínometu, ktorý pri paľbe musí zastaviť, zamerať cieľ, vystreliť a potom sa premiestniť, čo ho vystavuje protiútoku na omnoho dlhší čas ako pri paľbe za jazdy.