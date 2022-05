Patriarcha Bartolomej: Ruská pravoslávna cirkev nás sklamala

Atény 25. mája (TASR) - Konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I. vyhlásil, že ruská pravoslávna cirkev "sklamala otcov pravoslávneho kresťanstva", lebo neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu. Uviedol to v noci na stredu v rozhovore pre grécku televíziu ERT, píše agentúra Reuters.



Hlava ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kirill je dlhoročným podporovateľom Kremľa. Svetová rada cirkví (WCC) Kirilla požiadala, aby "intervenoval a vyjednával" a pomohol tak ukončiť vojnu na Ukrajine.



Bartolomej podľa vlastných slov od patriarchu Kirilla očakával, že sa postaví proti rozhodnutiu ruského prezidenta Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu. Domnieval sa tiež, že Kirill následne odstúpi zo svojej funkcie hlavy ruskej pravoslávnej cirkvi.



"Nie je možné, aby cirkvi neodsúdili násilie a vojnu. Ruská cirkev nás sklamala, nechcel som, aby práve ona a brat Kirill boli výnimkou. Neviem, ako si to môže vo vlastnom svedomí ospravedlňovať," uviedol Bartolomej.



Patriarcha Bartolomej od Kirilla očakával, že "v tomto historickom momente obstojí, a ak to bude potrebné, zriekne sa svojej funkcie. Mal prísť za Putinom a povedať mu: Pán prezident, nesúhlasím s Vami, odstupujem".



Pravoslávny ekumenický patriarchát so sídlom v Istanbule (Konšantínopole) sa už štyri roky sporí s ruskou pravoslávnou cirkvou pre rozhodnutie Ukrajiny, ktorá sa v roku 2018 odštiepila od Moskvy a založila si vlastnú nezávislú vetvu pravoslávnej cirkvi.