Patriarcha Jeruzalema označil situáciu v Gaze za morálne neprijateľnú

Na snímke Grécky pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III. počas tlačovej konferencie s kardinálom Pierbattistom Pizzaballom, latinským patriarchom Jeruzalema k ich minulotýždňovej návšteve Pásma Gazy v Jeruzaleme v utorok 22. júla 2025. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. júla (TASR) - Latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa v utorok označil situáciu Palestínčanov v Pásme Gazy za morálne neprijateľnú. Vyjadril sa tak po piatkovej návšteve palestínskej enklávy, kde Izrael minulý štvrtok zaútočil na katolícky Kostol Svätej rodiny v meste Gaza. Tento útok si vyžiadal tri obete, píše TASR podľa správ agentúr ANSA a AFP.povedal kardinál na tlačovej konferencii v Jeruzaleme. Upozornil, že každá hodina bez jedla, vody, liekov a prístreškov spôsobuje miestnym obyvateľom ťažké utrpenie.vyhlásil.Pizzaballa tiež povedal, že cirkev a celé kresťanské spoločenstvo nikdy neopustia obyvateľov Pásma Gazy.uviedol. Prebiehajúca vojna podľa neho ovplyvnila všetkých Palestínčanov v Pásme Gazy, ako aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu. Pizzaballa a patriarcha gréckej pravoslávnej cirkvi Teofil III. minulý týždeň obvinili židovských osadníkov z útokov na posvätné miesta v Predjordánsku.Talianske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Pizzaballa vstúpil do Gazy s 500 tonami pomoci. Pizzaballa však uviedol, že pomoc zatiaľ do palestínskej enklávy nedorazila pre logistické problémy.Latinský patriarcha Jeruzalema taktiež povedal, že v porovnaní so svojou poslednou návštevou Pásma Gazy v decembri bol tentoraz svedkom bezprecedentnej miery ničenia. Podľa vlastných slov si váži úsilie mnohých v izraelskej spoločnosti, ktorí pomohli s dodávkami pomoci, no zároveň zdôraznil, žeDodal, že sa modlí za prepustenie rukojemníkov zajatých palestínskym militantným hnutím Hamas, a vyjadril nádej, že Izrael umožní slobodný vstup do Pásma Gazy aj zahraničným novinárom. Izrael od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zakázal zahraničným novinárom vstup na toto územie s výnimkou niekoľkých prípadov, keď sprevádzajú izraelských vojakov.