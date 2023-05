Patriarcha Kirill potrestal biskupa, ktorý maril prevoz ikony

Moskva 28. mája (TASR) - Patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill v sobotu odvolal predsedu rady expertov pre cirkevné umenie, architektúru a reštaurovanie. Archijerej Leonid Kalinin bol zbavený aj postu predstaveného Chrámu svätého mučeníka Klimenta, pápeža. Má aj zákaz slúžiť bohoslužby.



Ako v nedeľu informovala agentúra Reuters, biskup Kalinin bol funkcií zbavený pre "obštrukcie" pri presune ikony Najsvätejšej Trojice od Andreja Rubľova z moskovskej Tretiakovskej galérie do Chrámu Krista Spasiteľa v Moskve.



Toto známe dielo z 15. storočia sa nedávno rozhodol cirkvi vrátiť ruský prezident Vladimir Putin.



Ikona mala byť rok vystavená v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa a potom prevezená do Katedrály Najsvätejšej Trojice v kláštore v meste Sergijev Posad.



Kalinin však v rozhovoroch pre ruské médiá vyjadril pochybnosti o pripravenosti prevozu vzácnej ikony. Upozornil napríklad, že pre ikonu nie je pripravený špeciálny ochranný rám, takže klimatizačný systém v chráme by toto dielo z 15. storočia mohol poškodiť.



Proti prevozu ikony sa postavila aj odborná rada Tretiakovskej galérie, podľa ktorej je nutné dielo z 15. storočia reštaurovať.



Ruské ministerstvo kultúry následne oznámilo, že ikona bude v Chráme Krista Spasiteľa dva týždne a potom ju prevezú na reštaurovanie.



Predpokladá sa, že toto majstrovské dielo bolo Rubľovom napísané na počesť svätého Sergija Radonežského pre kláštor v meste Sergijev Posad pri Moskve. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bola ikona v roku 1929 prenesená do Tretiakovskej galérie. Toto múzeum opustila len niekoľkokrát vrátane obdobia druhej svetovej vojny, keď bola evakuovaná do bezpečného skladu.



Cirkev, ktorej konzervativizmus Putin presadzuje ako súčasť svojej vízie ruskej národnej identity, je jedným z najhorlivejších inštitucionálnych podporovateľov vojny na Ukrajine. Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill v kázni v septembri minulého roka vyhlásil, že padlí ruskí vojaci svojou smrťou vo vojne na Ukrajine "zmyjú všetky (svoje) hriechy," dodala agentúra Reuters.