Patriarchát sa dištancuje od účasti svojho kňaza na Stalinovom pomníku

Moskva 18. augusta (TASR) - Jedna z odnoží ruskej pravoslávnej cirkvi začala interný audit v súvislosti s posviackou pamätníka sovietskemu diktátorovi Josifovi Stalinovi. Pamätník bol slávnostne odhalený v utorok v meste Velikije Luki v Pskovskej oblasti na západe Ruskej federácie. TASR informuje podľa správy BBC.



Audit vyvolali zábery na sociálnych sieťach zachytávajúce muža v odeve duchovného, ako svätenou vodou kropí osem metrov vysokú sochu.



Príslušná eparchia vo štvrtkovom vyhlásení uviedla, že duchovní z velikoluckej diecézy sa na odhalení pomníka zúčastnili bez súhlasu diecézneho úradu a bez koordinácie s ním.



Duchovný Antonij na slávnostnom odhalení Stalinovho pomníka pred vchodom do továrne v meste Velikije Luki okrem iného povedal, že počas Stalinovej vlády bolo zabitých mnoho kňazov, ale "vďaka tomu máme veľa nových mučeníkov".



Biskup zelenogradský Savva označil takéto slová za rúhanie a dodal, že "človek by nemal mať pocit vďačnosti voči prenasledovaniu a prenasledovateľom".



Diecéza zdôraznila, že konanie a vyjadrenia kňazov, ktorí sa zúčastnili na posviacke pamätníka, "nie sú vyjadrením postoja duchovných ruskej pravoslávnej cirkvi a odrážajú len ich osobné názory a presvedčenie".



Stalin vládol Sovietskemu zväzu od roku 1924 do svojej smrti v roku 1953. Stál na čele totalitného režimu, v ktorom boli milióny ľudí popravených a väznených v koncentračných táboroch.



Ateistická kampaň sovietskej moci viedla v Rusku k zničeniu tisícov kostolov vrátane zbúrania moskovského Chrámu Krista Spasiteľa, ktorý bol znovu postavený za prezidenta Borisa Jeľcina.



Väčšina pamätníkov na počesť Stalina v bývalom Sovietskom zväze bola po páde komunizmu odstránená, ale od nástupu prezidenta Vladimira Putina sa posilnil tábor ľudí, ktorí majú na tohto diktátora pozitívny názor.



Časť ruských predstaviteľov i radových občanov s nostalgiou za veľmocenským postavením ZSSR vyzdvihuje Stalina ako silného vodcu, ktorý doviedol Sovietsky zväz k víťazstvu v druhej svetovej vojne a zaslúžil sa o industrializáciu krajiny.