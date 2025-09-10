< sekcia Zahraničie
Patrioti a Ľavica plánujú podať návrhy na vyslovenie nedôvery šéfke EK
Štrasburg 10. septembra (TASR) - Politické skupiny Patrioti pre Európu (PfE) a Ľavica (GUE/NGL) v Európskom parlamente plánujú v stredu o polnoci osobitne podať návrhy na vyslovenie nedôvery šéfke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Krajne pravicová a ľavicová skupina k tomuto kroku pristúpia len niekoľko hodín po tom, čo von der Leyenová predniesla prejav o stave Únie v Európskom parlamente v Štrasburgu. Zároveň k tomu dôjde dva mesiace po poslednom hlasovaní o vyjadrení nedôvery.
„EÚ je dnes slabšia ako kedykoľvek predtým pre pretrvávajúce zlyhanie predsedníčky Komisie pri riešení najnaliehavejších výziev,“ uvádzajú Patrioti vo svojom návrhu, ktorý získal Politico. Okrem iného obviňujú šéfku EK aj z nedostatku transparentnosti a zodpovednosti a kritizujú obchodné dohody s krajinami juhoamerickej organizácie Mercosur a USA.
Návrh ľavicovej skupiny tiež kritizuje obchodnú politiku Komisie, no aj údajnú nečinnosť výkonnej moci EÚ v otázke vojny v Pásme Gazy, uvádza magazín podľa znenia dokumentu. Von der Leyenová v prejave o stave Únie oznámila, že navrhne sankcie proti izraelským ministrom a osadníkom, no GUE/NGL tvrdí, že tieto kroky nie sú dostatočné. „Neprijali ste žiadne skutočné sankcie a vaše dnešné oznámenie nič nemení,“ povedala spolupredsedníčka frakcie Ľavica Manon Aubryová predsedníčke EK po jej prejave. „Zoči-voči genocíde nemôžu existovať polovičné opatrenia,“ doplnila.
Podľa pravidiel parlamentu môže skupina podať návrh na vyslovenie nedôvery so 72 podpismi len dva mesiace po predchádzajúcom návrhu. V opačnom prípade by potrebovala 144 podpisov. Posledný návrh bol podaný 10. júla, čo znamená, že skupiny môžu podať svoje žiadosti so 72 podpismi najskôr v stredu o polnoci.
„Plánom je predložiť návrh hneď, ako to bude možné,“ povedal hovorca Ľavice. Vysokopostavený predstaviteľ Patriotov potvrdil, že skupina tiež podá návrh o polnoci. K jeho predloženiu je potrebné poslať e-mail predsedovi parlamentu s textom a všetkými podpismi. Po jeho podaní sa overí pravosť podpisov a pokiaľ bude návrh vyhovujúci, už v októbri by sa mohla viesť debata a hlasovanie o vyslovení nedôvery.
