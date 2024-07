Patrioti pre Európu sa stali novou frakciou v EP

Brusel 8. júla (TASR) - Aliancia krajne pravicových strán v Európskom parlamente (EP) nazvaná Patrioti pre Európu, ktorú pred vyše týždňom predstavil maďarský premiér Viktor Orbán spolu s českým expremiérom Andrejom Babišom, sa v pondelok oficiálne stala europarlamentnou frakciou. S odvolaním sa na oznámenie Orbánovho hovorcu Zoltána Kovácsa na platforme X to napísala agentúra DPA. Informuje TASR.



Nemenovaní francúzski a talianski europoslanci ešte pred očakávaným ohlásením vzniku frakcie agentúre AFP povedali, že Patriotov pre Európu povedie líder francúzskeho Národného združenia (RN) Jordan Bardella, ktorý je pravou rukou Mariny Le Penovej. Kovács v príspevku na platforme X uviedol, že Patrioti budú "bojovať za budúcnosť a suverenitu Európanov".



Skupina už cez víkend získala dostatok nových členov na to, aby sa stala europarlamentnou frakciou. Na to je potrebných zisk minimálne 23 europoslancov z aspoň siedmich členských krajín EÚ.



V pondelok pripojenie k Patriotom ohlásilo aj RN, ktoré má v EP 30 mandátov, a talianska strana Liga vedená Matteom Salvinim, ktorá ich má osem. Patrioti sa tak s 84 poslancami stali treťou najväčšou frakciou v europarlamente, a to po Európskej ľudovej strane (EPP) a stredoľavicových Socialistoch a demokratoch (S&D). RN aj Liga boli predtým členmi politickej skupiny Identita a demokracia (ID).



Vznik aliancie Patrioti pre Európu oznámil 30. júna Orbán s Babišom. Prvými členmi sa stali Orbánova strana Fidesz (desať europoslancov), Babišovo hnutie ANO (sedem mandátov) a Slobodná strana Rakúska (FPÖ) so šiestimi mandátmi.



Svoj vstup do tejto skupiny nedávno ohlásila aj španielska strana Vox (šesť europoslancov) a portugalská Chega (dva mandáty) a holandská Strana slobody (PVV) so šiestimi mandátmi. V sobotu sa k aliancii pridružila Dánska ľudová strana (DF) s jedným europoslancom a po nej tiež flámska ultrapravicová strana Vlaams Belang (Flámsky záujem) s troma mandátmi v EP.



České médiá v pondelok informovali, že k Patriotom sa pridalo aj české zoskupenie Prísaha a Motoristi s dvoma europoslancami.



Členom Patriotov pre Európu je tiež maďarská Kresťanskodemokratická ľudová strana s jedným europoslancom. Podľa oznámenia Orbánovho hovorcu do tejto novej frakcie patrí aj grécke zoskupenie Hlas rozumu s jedným mandátom a lotyšská strana Lotyšsko na prvom mieste (LPV) taktiež s jedným mandátom.



Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť do 15. júla. Od 16. do 19. júla bude v Štrasburgu ustanovujúce plenárne zasadanie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov a kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.