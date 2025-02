Patrioti pre Európu sa stretávajú v Madride aj za účasti Orbána

Madrid 7. februára (TASR) - Poprední predstavitelia tretej najväčšej frakcie europarlamentu Patrioti pre Európu (PfE) sa počas piatku a soboty stretávajú na summite v Madride. Podľa portálu Euractiv.com budú diskutovať aj o vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa o prevzatí kontroly nad Pásmom Gazy a presídlení takmer dvoch miliónov Palestínčanov do susedných krajín, informuje TASR.



Summit organizuje španielska krajne pravicová strana Vox a na stretnutí by sa mal zúčastniť aj maďarský premiér Viktor Orbán a Marine Le Penová z Francúzska.



Hoci otázka palestínskej enklávy nie je na oficiálnom programe, bude podľa portálu témou rokovaní. Diskusiu by malo rozprúdiť nedávne vyjadrenie izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, aby Španielsko, Írsko a Nórsko prijali Palestínčanov, ktorí chcú dobrovoľne opustiť Pásmo Gazy. Tieto tri krajiny uznali palestínsku štátnosť pred niekoľkými mesiacmi.



Diskutovať budú aj o stratégii v európskej politike pre nasledujúce mesiace. Frakcia PFE sa najhlasnejšie stavia proti krokom Európskej komisie v oblasti nelegálnej migrácie a klímy, napísala AFP.



Patriotov pre Európu založili koncom júna 2024 maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz), bývalý český premiér Andrej Babiš (ANO) a bývalý rakúsky minister vnútra Herbert Kickl (FPÖ). Politická skupina zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala medzi rokmi 2019 a 2024 a bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má teraz 86 poslancov z 12 členských krajín.