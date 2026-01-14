Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Zahraničie

Patrioti pre Európu vyvolali ďalšie hlasovanie o nedôvere Eurokomisii

.
Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli 26. júna 2024. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Ide už o štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery von der Leyenovej za uplynulých šesť mesiacov.

Autor TASR
Brusel 14. januára (TASR) - Politická skupina Patrioti pre Európu (PfE) vyvolala hlasovanie o nedôvere voči Európskej komisii (EK) vedenej Ursulou von der Leyenovou. Podľa zdrojov agentúry DPA o tom v stredu lídrov parlamentných skupín informovala predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. Rozprava a hlasovanie o návrhu by sa malo uskutočniť budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, píše TASR.

Ide už o štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery von der Leyenovej za uplynulých šesť mesiacov. PfE v poslednom období Komisiu kritizujú pre prijatie obchodnej dohody medzi EÚ a zoskupením juhoamerických štátov Mercosur.

O zámere zosadiť EK pre dohodu s Mercosurom už v piatok informoval predseda francúzskej strany Národné združenie (RN) a europoslanec Jordan Bardella. Poslanec EP z maďarskej vládnej strany Fidesz Csaba Domotor v stredu vyhlásil, že von der Leyenová sa chystá podpísať dohodu ešte predtým, ako ju ratifikuje EP a poukázal, že viacerí europoslanci voči nej majú námietky.

EK v pondelok uviedla, že predbežné uplatňovanie dohody s Mercosurom je právne možné ešte pred povinnou ratifikáciou v EP. „Zmluva túto možnosť predbežného uplatňovania umožňuje,“ povedal pred novinármi v Bruseli hovorca EK Olof Gil.

Skupina PfE sa už o vyslovenie nedôvery EK neúspešne pokúsila v októbri minulého roka. Podľa jedného z vysokopostavených predstaviteľov EP má aj súčasný pokus len malú šancu na úspech.

Okrem RN a Fideszu je súčasťou PfE aj hnutie ANO predsedu českej vlády Andreja Babiša, holandská Strana za slobodu Geerta Wildersa, španielska strana Vox alebo Slobodná strana Rakúska (FPÖ).
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu