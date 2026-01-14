< sekcia Zahraničie
Patrioti pre Európu vyvolali ďalšie hlasovanie o nedôvere Eurokomisii
Ide už o štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery von der Leyenovej za uplynulých šesť mesiacov.
Autor TASR
Brusel 14. januára (TASR) - Politická skupina Patrioti pre Európu (PfE) vyvolala hlasovanie o nedôvere voči Európskej komisii (EK) vedenej Ursulou von der Leyenovou. Podľa zdrojov agentúry DPA o tom v stredu lídrov parlamentných skupín informovala predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. Rozprava a hlasovanie o návrhu by sa malo uskutočniť budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, píše TASR.
Ide už o štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery von der Leyenovej za uplynulých šesť mesiacov. PfE v poslednom období Komisiu kritizujú pre prijatie obchodnej dohody medzi EÚ a zoskupením juhoamerických štátov Mercosur.
O zámere zosadiť EK pre dohodu s Mercosurom už v piatok informoval predseda francúzskej strany Národné združenie (RN) a europoslanec Jordan Bardella. Poslanec EP z maďarskej vládnej strany Fidesz Csaba Domotor v stredu vyhlásil, že von der Leyenová sa chystá podpísať dohodu ešte predtým, ako ju ratifikuje EP a poukázal, že viacerí europoslanci voči nej majú námietky.
EK v pondelok uviedla, že predbežné uplatňovanie dohody s Mercosurom je právne možné ešte pred povinnou ratifikáciou v EP. „Zmluva túto možnosť predbežného uplatňovania umožňuje,“ povedal pred novinármi v Bruseli hovorca EK Olof Gil.
Skupina PfE sa už o vyslovenie nedôvery EK neúspešne pokúsila v októbri minulého roka. Podľa jedného z vysokopostavených predstaviteľov EP má aj súčasný pokus len malú šancu na úspech.
Okrem RN a Fideszu je súčasťou PfE aj hnutie ANO predsedu českej vlády Andreja Babiša, holandská Strana za slobodu Geerta Wildersa, španielska strana Vox alebo Slobodná strana Rakúska (FPÖ).
Ide už o štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery von der Leyenovej za uplynulých šesť mesiacov. PfE v poslednom období Komisiu kritizujú pre prijatie obchodnej dohody medzi EÚ a zoskupením juhoamerických štátov Mercosur.
O zámere zosadiť EK pre dohodu s Mercosurom už v piatok informoval predseda francúzskej strany Národné združenie (RN) a europoslanec Jordan Bardella. Poslanec EP z maďarskej vládnej strany Fidesz Csaba Domotor v stredu vyhlásil, že von der Leyenová sa chystá podpísať dohodu ešte predtým, ako ju ratifikuje EP a poukázal, že viacerí europoslanci voči nej majú námietky.
EK v pondelok uviedla, že predbežné uplatňovanie dohody s Mercosurom je právne možné ešte pred povinnou ratifikáciou v EP. „Zmluva túto možnosť predbežného uplatňovania umožňuje,“ povedal pred novinármi v Bruseli hovorca EK Olof Gil.
Skupina PfE sa už o vyslovenie nedôvery EK neúspešne pokúsila v októbri minulého roka. Podľa jedného z vysokopostavených predstaviteľov EP má aj súčasný pokus len malú šancu na úspech.
Okrem RN a Fideszu je súčasťou PfE aj hnutie ANO predsedu českej vlády Andreja Babiša, holandská Strana za slobodu Geerta Wildersa, španielska strana Vox alebo Slobodná strana Rakúska (FPÖ).