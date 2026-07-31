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Patrioti pre Európu žiadajú mimoriadne zasadnutie pre situáciu v Ceute
Vzniknutú situáciu pripísali PfE migračnej politike španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorú označili za nezodpovednú.
Autor TASR
Štrasburg 31. júla (TASR) - Europarlamentná skupina Patrioti pre Európu (PfE) požiadala predsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Robertu Metsolovú o zvolanie mimoriadneho plenárneho zasadnutia v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Ceute na severe Afriky. Frakcia o tom informovala v piatok na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Vzhľadom na závažnosť a naliehavosť situácie sa domnievame, že sú splnené podmienky na mimoriadne zvolanie Parlamentu. Európsky parlament by mal mať možnosť uskutočniť naliehavú rozpravu o vývoji situácie v Ceute a o zlyhaní migračnej politiky Európskej únie,“ napísal líder europarlamentnej skupiny Jordan Bardella v liste adresovanom Metsolovej. Bardella vyzval aj ostatné politické skupiny, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta autonómneho mesta Jesús Vivas. Situáciu označil za neudržateľnú. Späť do Maroka sa ich podľa španielskeho ministerstva vnútra už vrátilo viac než 25.000.
Vzniknutú situáciu pripísali PfE migračnej politike španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorú označili za nezodpovednú. Kritizovali najmä hromadné legalizácie migrantov a odmietanie uplatňovať pravidlá Európskej únie týkajúce sa návratov neúspešných žiadateľov o azyl.
Vo vyhlásení zároveň kritizovali aj Európsku úniu, ktorá podľa nich nedokáže uznať, „že jediným spôsobom, ako zastaviť nelegálnu migráciu, je účinne chrániť vonkajšie hranice a zabrániť ľuďom v nelegálnom vstupe do našich krajín“.
Aliancia Patrioti pre Európu (PfE) vznikla po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Tri zakladajúce strany boli Fidesz (Maďarsko), ANO 2011 (Česko) a FPÖ (Rakúsko). Neskôr sa k nim pridali aj Národné združenie Marine Le Penovej (Francúzsko), Liga (Taliansko), Vox (Španielsko), PVV Geerta Wildersa (Holandsko), Chega (Portugalsko), Dansk Folkeparti (Dánsko) a Vlaams Belang (Belgicko). V súčasnosti ide o tretiu najsilnejšiu frakciu v Európskom parlamente.
„Vzhľadom na závažnosť a naliehavosť situácie sa domnievame, že sú splnené podmienky na mimoriadne zvolanie Parlamentu. Európsky parlament by mal mať možnosť uskutočniť naliehavú rozpravu o vývoji situácie v Ceute a o zlyhaní migračnej politiky Európskej únie,“ napísal líder europarlamentnej skupiny Jordan Bardella v liste adresovanom Metsolovej. Bardella vyzval aj ostatné politické skupiny, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta autonómneho mesta Jesús Vivas. Situáciu označil za neudržateľnú. Späť do Maroka sa ich podľa španielskeho ministerstva vnútra už vrátilo viac než 25.000.
Vzniknutú situáciu pripísali PfE migračnej politike španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorú označili za nezodpovednú. Kritizovali najmä hromadné legalizácie migrantov a odmietanie uplatňovať pravidlá Európskej únie týkajúce sa návratov neúspešných žiadateľov o azyl.
Vo vyhlásení zároveň kritizovali aj Európsku úniu, ktorá podľa nich nedokáže uznať, „že jediným spôsobom, ako zastaviť nelegálnu migráciu, je účinne chrániť vonkajšie hranice a zabrániť ľuďom v nelegálnom vstupe do našich krajín“.
Aliancia Patrioti pre Európu (PfE) vznikla po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Tri zakladajúce strany boli Fidesz (Maďarsko), ANO 2011 (Česko) a FPÖ (Rakúsko). Neskôr sa k nim pridali aj Národné združenie Marine Le Penovej (Francúzsko), Liga (Taliansko), Vox (Španielsko), PVV Geerta Wildersa (Holandsko), Chega (Portugalsko), Dansk Folkeparti (Dánsko) a Vlaams Belang (Belgicko). V súčasnosti ide o tretiu najsilnejšiu frakciu v Európskom parlamente.