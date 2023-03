Patrušev: Rusko bude pátrať po troskách zrúteného amerického dronu

Moskva 15. marca (TASR) - Rusko sa bude snažiť nájsť trosky amerického prieskumného dronu, ktorý sa v utorok zrútil do Čierneho mora. V stredu to uviedol tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev. TASR prevzala správu z agentúry AP.



"Neviem, či sa nám to podarí alebo nie," povedal Patrušev. Podľa jeho slov sa však o to Rusko určite pokúsi. "Nepochybne dúfam v úspech," dodal.



Washington tvrdí, že k pádu amerického bezpilotného lietadla MQ-9 Reaper do Čierneho mora došlo v utorok po tom, ako ruská stíhačka Suchoj Su-27 v medzinárodnom vzdušnom priestore poškodila jeho vrtuľu.



Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské stíhačky do žiadneho fyzického kontaktu s americkým dronom neprišli, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo stratu výšky stroja a jeho zrútenie do mora.



Patrušev povedal, že incident opäť potvrdil zapojenie USA do konfliktu na Ukrajine. Riaditeľ ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin zdôraznil, že Rusko disponuje kapacitami na nájdenie trosiek amerického dronu.



Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v stredu povedal, že Spojené štáty dron zatiaľ nenašli a vzhľadom na hĺbku mora v oblasti, do ktorej sa zrútil, ho pravdepodobne ani nenájdu.



Americké ministerstvo zahraničných vecí si pre tento incident v utorok predvolalo ruského veľvyslanca v USA Anatolija Antonova. Podľa Kirbyho mu americkí predstavitelia tlmočili, že Rusko sa musí pri lietaní v medzinárodnom vzdušnom priestore neďaleko amerických objektov správať opatrnejšie. Dodal, že americké lietadlá sa v medzinárodnom vzdušnom priestore pohybujú úplne legálne.