Tajomník ruskej Rady bezpečnosti: Za útokom v Moskve stojí Ukrajina

Moskva 26. marca (TASR) - Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev v utorok tvrdil, že za piatkový útok na predmestí Moskvy, ku ktorému sa prihlásila odnož džihádistickej siete Islamský štát (IS), nesie zodpovednosť Ukrajina. Kyjev akúkoľvek spojitosť s útokom dôrazne odmieta, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na otázku, či za útokom v koncertno-zábavnom centre Crocus City Hall pri Moskve, pri ktorom zahynulo najmenej 139 ľudí, stojí Kyjev alebo odnož Islamského štátu, Patrušev odpovedal: "Samozrejme, Ukrajina."



Ruský prezident Vladimir Putin pritom v pondelok prvýkrát označil práve "radikálnych islamistov" za zodpovedných za tento útok - najtragickejší v Rusku za posledných 20 rokov. Zároveň však zopakoval, že páchatelia sa pokúsili utiecť na Ukrajinu.



"Samozrejme, je potrebné odpovedať na otázku, prečo sa teroristi po spáchaní zločinu pokúsili odísť na Ukrajinu? Kto tam na nich čakal?" pýtal sa šéf Kremľa.



AFP píše, že Moskva sa aj napriek tvrdeniam IS-K a amerických tajných služieb snaží preniesť vinu za tragédiu na Kyjev, ktorý dôrazne poprel akékoľvek prepojenie s útočníkmi.



Putin - bez poskytnutia akýchkoľvek dôkazov - spojil útok moskovskom centre k sérii vpádov, ktoré vykonali proukrajinské sabotážne skupiny na ruskom území. Podľa Putina je to celé súčasťou snáh o šírenie paniky v ruskej spoločnosti.



Vysokopostavený poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v utorok znovu poprel prepojenie Kyjeva s útokom a miesto toho obvinil ruské bezpečnostné služby z "neschopnosti".



Samotný Kremeľ vyjadril dôveru voči týmto službám aj napriek tomu, že nedokázali zamedziť masakru v Crocus City Hall napriek tomu, že ich pred možným útokom už vopred varovali Spojené štáty.



I keď sa k útoku v Crocus City Hall v meste Krasnogorsk, ktoré sa nachádza na západnom okraji Moskvy, opakovane prihlásila odnož IS, Putinov hovorca Dmitrij Peskov v pondelok odmietol toto vyhlásenie komentovať s tým, že vyšetrovanie v prípade stále prebieha.



Útok teroristov na koncertnú sálu si okrem najmenej 139 obetí na životoch vyžiadal aj 200 zranených. Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú tvrdenie IS o zodpovednosti za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Moskovský súd v prípade doposiaľ obvinil tadžických občanov - Dalerdžona Mirzojeva (32), Saidakramiho Račabalizodu (30), Muchammadsobira Faizova (19) a Šamsidina Fariduniho (25). Hrozí im doživotný trest odňatia slobody.