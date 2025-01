Patrušev: Ukrajina a Moldavsko môžu prísť o nezávislosť

Moskva 15. januára (TASR) - Blízky poradca ruského prezidenta Vladimira Putina a bývalý tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev v utorok vyhlásil, že Ukrajina a Moldavsko by v budúcnosti mohli úplne prísť o svoju nezávislosť. Uviedol to v rozhovore pre bulvárny denník Komsomoľskaja Pravda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a portálu Moscow Times.



"Nie je vylúčené, že Ukrajina tento rok prestane existovať," vyhlásil Patrušev. Na svoje tvrdenia však neposkytol žiadne dôkazy a vysvetlil ich tým, že Ukrajinu k zániku dovedie "rusofóbia a neonacistická ideológia". Moskva sa takýmito obvineniami pravidelne snaží ospravedlniť svoju inváziu na Ukrajinu.



V súvislosti s Moldavskom je podľa neho pravdepodobné, "že sa pripojí k inému štátu alebo úplne prestane existovať". Naznačil, že snaha Moldavska o členstvo v Európskej únii by napriek nesúhlasu Ruska mohla viesť k úplnému zániku krajiny. Svoj výrok taktiež bližšie nevysvetlil.



V moldavskom proruskom separatistickom regióne Podnestersko sa však nachádza približne 1500 ruských vojakov a niektorí experti sa domnievajú, že Rusko by prostredníctvom neho mohlo v budúcnosti eskalovať napätie.



V rozhovore taktiež zopakoval tvrdenia ruského vedenia a vyhlásil, že Moskva bude súhlasiť iba s takou mierovou dohodou, ktorá zaručí, že si Rusko ponechá kontrolu nad ilegálne anektovaným ukrajinským Krymským polostrovom a nad Doneckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblasťou, píše DPA.



V súvislosti s plánmi novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa na ukončenie vojny Patrušev predpokladá, že rozhovory o Ukrajine medzi Ruskom a USA by sa mali uskutočniť bez účasti iných západných štátov. Podľa neho Moskva nemá o čom diskutovať s Britániou alebo Európskou úniou.