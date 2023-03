Patrušev:Rusko má zbrane, ktorými dokáže zničiť akéhokoľvek nepriateľa

Moskva 27. marca (TASR) - Rusko má zbrane, ktorými v prípade ohrozenia svojej existencie dokáže zničiť akéhokoľvek nepriateľa vrátane Spojených štátov. V pondelok to vyhlásil tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa Patruševa Washington podceňuje jadrovú silu Moskvy. "Americkí politici chytení do pasce vlastnej propagandy sú naďalej presvedčení, že v prípade priameho konfliktu s Ruskom sú Spojené štáty schopné vykonať preventívny raketový úder, po ktorom už Rusko nebude schopné odpovedať. Je to krátkozraká a veľmi nebezpečná hlúposť," povedal v rozhovore pre ruské štátne noviny Rossijskaja gazeta.



Dodal, že Rusko je trpezlivé a svojou vojenskou prevahou nikoho nezastrašuje. Podľa neho však Moskva má "unikátne zbrane schopné zničiť akéhokoľvek protivníka vrátane Spojených štátov" v prípade, že bude ohrozená existencia Ruska.



Moskva tvrdí, že jeden z dôvodov, prečo vlani vo februári zaútočila na susednú Ukrajinu, bola bezpečnostná hrozba prameniaca zo zbližovania Kyjeva so Severoatlantickou alianciou.



Rusko od vypuknutia invázie na Ukrajine viackrát bez predloženia dôkazov obvinilo Západ, že sa vyhráža jadrovými zbraňami, a vyhlásilo, že za extrémnych okolností je pripravené použiť jadrový arzenál.



Ruský prezident Vladimir Putin navyše v sobotu oznámil, že Rusko rozmiestni taktické jadrové zbrane v Bielorusku, čím vyslal NATO upozornenie v spojitosti s eskaláciou napätia medzi Moskvou a Západom, konštatuje Reuters.