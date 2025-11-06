< sekcia Zahraničie
Paul Biya sa opäť ujal funkcie prezidenta Kamerunu
Podľa oficiálnych výsledkov Biya, 92-ročný najstarší úradujúci štátnik sveta, zvíťazil vo voľbách 12. októbra so ziskom 53,7 percenta hlasov.
Autor TASR
Yaoundé 6. novembra (TASR) – Kamerunský prezident Paul Biya, ktorý v tejto africkej krajine vládne už 43 rokov, zložil vo štvrtok prezidentský sľub. Jeho ôsme funkčné obdobie sa začína po sporných prezidentských voľbách, ktoré vyvolali masové protesty a následné represie s obeťami na životoch. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa oficiálnych výsledkov Biya, 92-ročný najstarší úradujúci štátnik sveta, zvíťazil vo voľbách 12. októbra so ziskom 53,7 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavného súpera, bývalého ministra Issu Tchiromu Bakaryho, podporilo 35,2 percenta voličov.
Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v parlamente v hlavnom meste Yaoundé, kde Biya prevzal mandát na ďalšie sedemročné obdobie. Nezúčastnili sa na nej žiadni zahraniční lídri.
Biyov vyzývateľ Tchiroma – bývalý spojenec, ktorý sa stal opozičným lídrom – si získal podporu mladých voličov túžiacich po zmene a naďalej tvrdí, že on je skutočným víťazom volieb.
„Dnes existujú dvaja prezidenti – ten, ktorého zvolil kamerunský ľud (ja), a ten, ktorého vymenovala ústavná rada (všetci viete, kto to je),“ napísal na sociálnej sieti v stredu.
Tchiroma opakovane vyzýva svojich priaznivcov, aby protestovali proti oficiálnym výsledkom, ktoré boli tesnejšie, než sa očakávalo. V stredu občanov vyzval na tzv. operácie mŕtveho mesta, počas ktorých mali vo štvrtok obchody zostať zatvorené a verejný život sa mal zastaviť.
Ohlasy na túto Tchiromovu výzvu boli zmiešané – zatiaľ čo v mestách Garoua a Douala našla odozvu, v Yaoundé väčšina obchodov ostala otvorená a školy aj úrady fungovali ako obvykle.
Tchiromu po oznámení výsledkov prezidentských volieb umiestnili do domáceho väzenia. Podľa svojho hovorcu sa tento týždeň opäť „pohybuje na slobode“. Vláda medzitým oznámila, že voči nemu začne právne konanie pre „opakované výzvy na vzburu“.
Hoci úrady priznali, že počas povolebných nepokojov došlo k obetiam, neuverejnili žiadnu bilanciu. Podľa organizácie International Crisis Group hrozí v Kamerune ďalšia eskalácia napätia, keďže ani jedna strana nechce vo veci výsledkov volieb ustúpiť.
Európska únia a Africká únia odsúdili násilné potláčanie protestov v Kamerune a vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyzval na ich nezávislé vyšetrovanie.
Paul Biya je len druhým prezidentom Kamerunu od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960. Vládne autoritársky, potláča politickú aj ozbrojenú opozíciu a udržuje si moc napriek spoločenským nepokojom, hospodárskej nerovnosti a separatistickým násilnostiam.
Podľa oficiálnych výsledkov Biya, 92-ročný najstarší úradujúci štátnik sveta, zvíťazil vo voľbách 12. októbra so ziskom 53,7 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavného súpera, bývalého ministra Issu Tchiromu Bakaryho, podporilo 35,2 percenta voličov.
Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v parlamente v hlavnom meste Yaoundé, kde Biya prevzal mandát na ďalšie sedemročné obdobie. Nezúčastnili sa na nej žiadni zahraniční lídri.
Biyov vyzývateľ Tchiroma – bývalý spojenec, ktorý sa stal opozičným lídrom – si získal podporu mladých voličov túžiacich po zmene a naďalej tvrdí, že on je skutočným víťazom volieb.
„Dnes existujú dvaja prezidenti – ten, ktorého zvolil kamerunský ľud (ja), a ten, ktorého vymenovala ústavná rada (všetci viete, kto to je),“ napísal na sociálnej sieti v stredu.
Tchiroma opakovane vyzýva svojich priaznivcov, aby protestovali proti oficiálnym výsledkom, ktoré boli tesnejšie, než sa očakávalo. V stredu občanov vyzval na tzv. operácie mŕtveho mesta, počas ktorých mali vo štvrtok obchody zostať zatvorené a verejný život sa mal zastaviť.
Ohlasy na túto Tchiromovu výzvu boli zmiešané – zatiaľ čo v mestách Garoua a Douala našla odozvu, v Yaoundé väčšina obchodov ostala otvorená a školy aj úrady fungovali ako obvykle.
Tchiromu po oznámení výsledkov prezidentských volieb umiestnili do domáceho väzenia. Podľa svojho hovorcu sa tento týždeň opäť „pohybuje na slobode“. Vláda medzitým oznámila, že voči nemu začne právne konanie pre „opakované výzvy na vzburu“.
Hoci úrady priznali, že počas povolebných nepokojov došlo k obetiam, neuverejnili žiadnu bilanciu. Podľa organizácie International Crisis Group hrozí v Kamerune ďalšia eskalácia napätia, keďže ani jedna strana nechce vo veci výsledkov volieb ustúpiť.
Európska únia a Africká únia odsúdili násilné potláčanie protestov v Kamerune a vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyzval na ich nezávislé vyšetrovanie.
Paul Biya je len druhým prezidentom Kamerunu od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960. Vládne autoritársky, potláča politickú aj ozbrojenú opozíciu a udržuje si moc napriek spoločenským nepokojom, hospodárskej nerovnosti a separatistickým násilnostiam.