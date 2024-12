Paul McCartney a Ringo Starr sa opäť stretli na koncerte v Londýne

Atény 20. decembra (TASR) — Prominentní hostia spestrili štvrtkový koncert britského speváka a skladateľa Paula McCartneyho v londýnskej O2 Aréne, ktorý bol posledným v rámci jeho turné Got Back. Niekoľko skladieb odohral s bubeníkom Ringom Starrom, svojím bývalým kolegom z The Beatles, ako aj s gitaristom Rolling Stones Ronniem Woodom. TASR o tom informuje na základe správ stanice BBC a agentúry AFP.



Starr prišiel na pódium za búrlivého potlesku divákov. S McCartneym zahrali hity ako Helter Skelter a Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band.



"Bola to skvelá noc a všetkých vás mám rád," povedal 84-ročný Starr pred odchodom do zákulisia.



McCartney a Starr sú poslednými žijúcimi členmi The Beatles. Od rozpadu kapely v roku 1969 hrali spolu už niekoľkokrát. Stalo sa tak napríklad pri uvedení Starra do Siene slávy rokenrolu v roku 2015 alebo na McCartneyho turné Freshen Up v rokoch 2018 a 2019.



Gitarista Ronnie Wood sprevádzal McCarteyho pri skladbe Get Back. McCartney počas nej prvýkrát po viac ako 50 rokoch hral na basovej gitare Hofner 500/1, ktorú si kúpil v Nemecku v roku 1961, no ukradli mu ju z dodávky v západnom Londýne v roku 1972. Vo februári tohto roka ju však získal späť vďaka celosvetovej pátracej akcii spustenej novinárom Scottom Jonesom.



Sir Paul McCartney je známy tým, že svojim fanúšikom dopraje vystúpenia nabité hitmi zo svojej dlhej hudobnej kariéry. Inak tomu nebolo ani vo štvrtok večer, keď na rôznych nástrojoch zahral takmer 40 skladieb.



Medzi ďalšie vrcholy štvrtkového koncertu patrila interpretácia piesne In Spite of All the Danger. Je to debutová skladba, ktorú v roku 1958 nahrali The Quarrymen, prvá skupina, v ktorej pôsobili McCartney a medzičasom zosnulí John Lennon a George Harrison.



S turné Got Back zavítal 82-ročný McCartney aj do Francúzska, Španielska a Brazílie.