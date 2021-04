Paul Simon predal svoj kompletný piesňový katalóg spoločnosti Sony

Londýn 2. apríla (TASR) - Americký spevák a skladateľ Paul Simon predal celý svoj piesňový katalóg vydavateľstvu Sony Music Publishing. Hudobná tvorba 79-ročného Simona sa klenie šiestimi dekádami a na svojom konte má okrem iného 16 cien Grammy. Simon začal kariéru ako folkový spevák koncom 50. rokov a stal sa jedným z najrešpektovanejších skladateľov a textárov svojej generácie.



Sumu za piesňový katalóg nezverejnili, ale Simon, ktorý ukončil koncertnú činnosť v roku 2018, má podľa vlastných slov "radosť", že spoločnosť Sony bude "správcom mojich piesní v nasledujúcich desaťročiach", informovala vo štvrtok stanica Sky News.



Predmetný odpredaj zahŕňa jeho sólové hity ako Graceland, You Can Call Me Al alebo 50 Ways To Leave Your Lover, ako aj skladby, ktoré vytvoril v rámci dua Simon and Garfunkel, napríklad Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence či Mrs Robinson.



Paul Simon sa týmto krokom zaradil k mnohým ďalším hudobníkom, ktorí nedávno predali svoje kompletné alebo čiastočné piesňové katalógy. Patrí medzi nich Bob Dylan, Shakira, Barry Manilow, Stevie Nicksová alebo Neil Young.



Dylan predal katalóg svojich viac než 600 piesní vlani v decembri spoločnosti Universal za zhruba 400 miliónov dolárov, dopĺňa stanica BBC. Takéto dohody znamenajú, že spoločnosti dostávajú tantiémy z poskytovania piesní pre použitie vo filmoch, reklamách a obchodných značkách.