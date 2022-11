Pavel a Babiš v novom prieskume stratili, posilnila Nerudová

Praha 7. novembra (TASR) - Prvé kolo českých prezidentských volieb by podľa októbrového prieskumu agentúry Median vyhral bývalý šéf vojenského výboru NATO Petr Pavel, na druhom mieste by skončil expremiér Andrej Babiš. Obom však preferencie oproti septembrovému prieskumu klesli.



Ekonómka Danuše Nerudová si naopak svoju pozíciu posilnila, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správy agentúry Median.



Petr Pavel v októbrovom modeli dosiahol 22,5 %, čo je o 1,5 percentuálneho bodu menej ako v septembri. Babiš získal 22 %, v porovnaní s uplynulým mesiacom stratil rovnako ako Pavel. Preferencie narástli Danuši Nerudovej, a to o päť percentuálnych bodov na 15 %. Štvrtý by podľa tohto modelu skončil senátor Pavel Fischer a na piatom mieste šéf odborárov Josef Středula.



Agentúra zisťovala šance kandidátov aj v prípadnom druhom kole volieb. Najvyššiu šancu na úspech má podľa nového prieskumu Petr Pavel, ktorý by získal takmer 60 percent hlasov. Druhú najväčšiu šancu má Danuše Nerudová s podporou 57 percent. Median zistil, že Babiša by v druhom kole porazil aj Marek Hilšer, ktorý by v prvom kole skončil až na šiestom mieste.



Odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách by v októbri podľa nového prieskumu určite prišlo 64 % opýtaných a ďalších 10 % svoju účasť zvažuje. Median upozorňuje, že deklarovaná účasť býva väčšinou vyššia ako reálna.



V porovnaní s predchádzajúcim modelom pribudli respondenti, ktorí si sú istí svojou účasťou aj preferovaným kandidátom. Stále však takmer polovica tých, ktorí síce sľubujú svoju účasť, ale nie sú rozhodnutí, koho budú voliť. "Vzhľadom na nezakotvenosť voličov nie je zatiaľ vhodné jednoznačne predikovať, ktorá z osobností má šancu výrazne zasiahnuť do boja o prezidentské kreslo," upozorňuje Median.



Agentúra zároveň zdôrazňuje, že jej októbrový prieskum odzrkadľuje obdobie, v ktorom ešte neboli známi všetci kandidáti a v ktorom ešte Andrej Babiš oficiálne neoznámil svoju kandidatúru. Na prieskume sa od 1. do 31. októbra 2022 zúčastnila vzorka 1005 respondentov vo veku 18 a viac rokov.