< sekcia Zahraničie
Pavel a Fiala sa zhodli na kľúčových otázkach zahraničnej politiky
Debata na Pražskom hrade sa uskutočnila desať dní po tom, ako Pavel upozornil, že jeho prístup k Izraelu a politike kabinetu Benjamina Netanjahua sa v niektorých bodoch líši od postoja českej vlády.
Autor TASR
Praha 28. augusta (TASR) - Český prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala sa vo štvrtok na pravidelnom pracovnom obede zhodli na kľúčových otázkach zahraničnej politiky Českej republiky, vrátane postoja k situácii na Blízkom východe. Vyplýva to z vyhlásení prezidentskej kancelárie a vlády, informuje TASR.
„Naša jasná zhoda v kľúčových otázkach zahraničnej politiky, vrátane spoločného prístupu k situácii na Blízkom východe, je dôležitá nielen z hľadiska stability, ale predovšetkým je to výhoda pre Českú republiku,“ napísal Fiala na sociálnej sieti X.
Debata na Pražskom hrade sa uskutočnila desať dní po tom, ako Pavel upozornil, že jeho prístup k Izraelu a politike kabinetu Benjamina Netanjahua sa v niektorých bodoch líši od postoja českej vlády. Kým podľa prezidenta má kabinet premiéra Fialu tendenciu izraelskú politiku podporovať takmer bezvýhradne, on sám s niektorými krokmi nesúhlasí. Fiala tieto tvrdenia odmietol s tým, že vláda sa na situáciu nepozerá „s klapkami na očiach“.
Obaja politici diskutovali aj o vojne na Ukrajine, koordinácii zahraničných ciest a zastupovaní ČR na medzinárodných podujatiach. Okrem toho sa venovali aj vnútropolitickým témam, ako je príprava štátneho rozpočtu na rok 2026, krízová legislatíva či výdavky na obranu.
„Naša jasná zhoda v kľúčových otázkach zahraničnej politiky, vrátane spoločného prístupu k situácii na Blízkom východe, je dôležitá nielen z hľadiska stability, ale predovšetkým je to výhoda pre Českú republiku,“ napísal Fiala na sociálnej sieti X.
Debata na Pražskom hrade sa uskutočnila desať dní po tom, ako Pavel upozornil, že jeho prístup k Izraelu a politike kabinetu Benjamina Netanjahua sa v niektorých bodoch líši od postoja českej vlády. Kým podľa prezidenta má kabinet premiéra Fialu tendenciu izraelskú politiku podporovať takmer bezvýhradne, on sám s niektorými krokmi nesúhlasí. Fiala tieto tvrdenia odmietol s tým, že vláda sa na situáciu nepozerá „s klapkami na očiach“.
Obaja politici diskutovali aj o vojne na Ukrajine, koordinácii zahraničných ciest a zastupovaní ČR na medzinárodných podujatiach. Okrem toho sa venovali aj vnútropolitickým témam, ako je príprava štátneho rozpočtu na rok 2026, krízová legislatíva či výdavky na obranu.