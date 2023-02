Pavel a Jourová reagujú na prvé výročie vojny na Ukrajine

Praha 24. februára (TASR) - Politický vývoj na Slovensku je podľa zvoleného českého prezidenta Petra Pavla znepokojivý. Česká eurokomisárka Věra Jourová sa obáva, že by sa Slovensko mohlo po predčasných parlamentných voľbách stať v rámci EÚ druhým "Maďarskom". Uviedli to v piatok počas debaty k prvému výročiu vojny na Ukrajine, ktorú usporiadalo Zastúpenie Európskej komisie v Česku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ak odhliadnem od vývoja na Slovensku, ktorý je znepokojivý a mali by sme ho sledovať veľmi pozorne, Maďarsko sa snaží ísť vlastnou cestou už dlhšiu dobu," reagoval Pavel na otázku o postoji Maďarska k prijímaniu sankcií proti Rusku. Považuje to za zásadný problém napríklad aj pre Vyšehradskú štvorku (V4).



Jej ďalšia existencia je podľa neho otázna v prípade, ak sa členské štáty nezhodnú na základných postojoch. Medzi ne zaraďuje aj vzťah k Rusku a Ukrajine. "Ak sa nedokážeme zhodnúť na základných veciach, je otázkou, či v takom zoskupení máme zotrvávať alebo či má vôbec nejakú nádej na životaschopnú zmenu," vyhlásil Pavel. Zároveň dodal, že by bolo predčasné V4 úplne zatratiť. Keď bude ČR zoskupeniu predsedať, malo by podľa neho tieto otázky vzniesť.



Jourová zdôraznila, že Rusko v Európe intenzívne posilnilo svoju propagandu, pričom najviac zasiahnuté sú podľa jej slov Slovensko a Bulharsko. Zdôraznila, že obe krajiny čakajú voľby. "V oboch krajinách vidíme politikov, ktorí sa neštítia robiť si politické body na strachu ľudí z vojny. Mám obavu, že by to mohlo znamenať, že nebudeme mať Maďarsko jedno, ale tri," povedala eurokomisárka.



Kritizovala tiež európskych politikov za podľa jej slov zbytočne uhladenú politickú korektnosť voči maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. "Viktor Orbán nie je len problém pre V4. Je veľkou neznámou, ako sa bude ďalej Maďarsko vyvíjať, pre celú Úniu," myslí si Jourová. Jediný, kto bol schopný naňho verejne morálne apelovať, bol podľa nej ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)