Pavel a Lipavský riešili postoj ČR ku Gaze, sú za pokračovanie pomoci

Praha 30. júla (TASR) - Český prezident Petr Pavel a minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský sa zhodli, že humanitárnu situáciu v Pásme Gazy je nevyhnutné riešiť a česká pomoc by tam mala pokračovať. Za kľúčové považujú zapojenie Európskej únie a tiež to, aby Izrael dodržiaval dohodu o zvýšení humanitárnej pomoci. Po schôdzke na Pražskom hrade to na sociálnej sieti X napísala Pavlova kancelária, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Česká republika je dlhodobým a spoľahlivým spojencom Izraela a uznáva jeho právo na sebaobranu. Súčasne sa však zhodli na tom, že je nutné riešiť ťaživú humanitárnu situáciu civilného obyvateľstva v Gaze. Civilisti nemôžu byť zneužívaní ako rukojemníci žiadnou zo strán konfliktu. Česká humanitárna pomoc by preto mala pokračovať,“ priblížil závery schôdzky Pražský hrad. Prezident si s Lipavským potvrdili aj to, že sa v tejto otázke musia informovať a úzko koordinovať. Prioritou pre Česko zostáva zastavenie násilia a prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov.



Lipavský na sociálnej sieti X napísal, že prezidenta informoval o aktivitách českej diplomacie v oblasti humanitárnej pomoci pre Palestínčanov a tiež o tom, že ČR podporuje snahy EÚ pomoc rozšíriť. „Zhodli sme sa, že mierový proces musí byť založený na dohode oboch strán a zakončený dvojštátnym riešením,“ dodal minister.



Česko sa nepridalo k nedávnemu vyhláseniu Európskej komisie a asi tridsiatky štátov, v ktorom apelovali na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdili „nehumánne zabíjanie civilistov“ aj zadržiavanie rukojemníkov. Český premiér Petr Fiala vtedy uviedol, že to nepovažuje za chybu a postoj ČR nemožno hodnotiť na základe toho, že sa nepridala k podpisu jedného dokumentu. Dodal, že Česko si pred situáciou v Pásme Gazy nezatvára oči. Pavel na to reagoval slovami, že v tejto téme očakáva diskusiu, lebo má na vec iný pohľad.



Pred stredajšou schôdzou novinárom povedal, že svoje názory a postoje vlády k izraelsko-palestínskemu konfliktu ako rozpor nevníma. „Nevnímam to ako rozpor, skôr ako potrebu častejších konzultácií. Jednoducho sa toho deje veľa a príliš rýchlo. Takže bude potrebné hovoriť o tom, ako k tomu budeme pristupovať, aby sme hovorili pokiaľ možno rovnakým hlasom,“ vysvetlil Pavel.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)