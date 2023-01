Pavel a Nerudová si v televíznej debate dali darčeky, Babiš neprišiel

Praha 12. januára (TASR) - Spolufavoriti českých prezidentských volieb Petr Pavel a Danuše Nerudová si v televíznej debate pred prítomným publikom na stanici CNN Prima News v stredu večer vymenili darčeky. České médiá upútalo, že bývalý generál priniesol bývalej rektorke brnianskej Mendelovej univerzity flanelovú košeľu, ona zas jemu "čokoládu na obalenie nervov". Tretí favorit, expremiér Andrej Babiš, do diskusie neprišiel, informuje TASR.



"Flanel sa nechcene stal symbolom mojej kampane. Keď si budete napríklad na chate užívať voľný čas, užite si ho vo flanelovej košeli," povedal na úvod debaty Pavel predtým, ako Nerudovej podal zabalenú košeľu. Tá si ju síce prevzala, ale poznamenala, že flanel ju už detstve svrbel a nevie, "či ho bude rehabilitovať".



Táto látka sa stala súčasťou generálovej kampane vďaka jednoduchému rýmu Pavel – flanel.



Bývalý predseda vojenského výboru NATO v debate zopakoval, že jeho nedávny výrok o tom, že v prípade víťazstva v prezidentských voľbách by Nerudovú prijal ako účtovníčku, bol v skutočnosti dezinterpretovaný. Nerudová sa po medializácii výroku urazila a zdôraznila, že nikdy nevystupovala ako expertka na účtovníctvo, ale na rozpočet. Následne Pavel korigoval tento údajne dezinterpretovaný výrok tak, že by ju si zobral ako poradkyňu. Darček v podobe flanelovej košele mal vraj tento incident odčiniť.



Pavel podľa webu CNN Prima News priniesol darček aj neprítomnému Babišovi. Na jeho stolček položil červenú šiltovku s nápisom "generál" – vraj preto, že má rád červené čiapky. Podľa webu Novinky.cz poznamenal ešte, že sa teší na štvrtkový podraz, a významne sa pozrel na Babišov stolček.



Vo štvrtok večer je na programe v televízii Nova posledná televízna debata pred prvým kolom prezidentských volieb, ktoré prebehne v piatok a v sobotu.