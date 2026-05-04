Pavel a Stubb: Rusko ostane pre Európu hlavnou bezpečnostnou výzvou
Fínski novinári sa Pavla pýtali aj na jeho výroky o tom, že americký prezident Donald Trump podkopal dôveryhodnosť NATO viac než prezident Ruska Vladimir Putin.
Autor TASR
Praha 4. mája (TASR) - Bez ohľadu na to, kde a ako sa konflikt na Ukrajine skončí, bude pre Európu aj naďalej najvážnejšou bezpečnostnou výzvou Rusko. Zhodli sa na tom český prezident Petr Pavel s prezidentom Fínska Alexandrom Stubbom, ktorý je od pondelka na návšteve v ČR. Európske štáty musia podľa slov Pavla konať, a to napríklad aj posilnením európskeho krídla NATO, aby sa Európa dokázala ubrániť aj bez Spojených štátov, ak by k takej situácii došlo. Povedal to na tlačovej konferencii po rokovaní, píše spravodajkyňa TASR.
„Zhodli sme sa, že európska bezpečnosť musí byť založená na vlastných kapacitách a schopnostiach, ale aj oveľa silnejšej vôli sa brániť samostatne, prípadne aj bez účasti USA, ak by taká situácia nastala,“ povedal český prezident. Podľa Stubba spoločne vnímajú, že na Európu je vyvíjaný tlak nielen z východu, ale aj zo západu. „Rusko je tou hlavnou bezpečnostnou hrozbou. A potom je tu aj tlak aj zo západu, a to v podobe americkej administratívy, ktorá má rôzne schopnosti, ako uplatňuje svoju globálnu moc. Robí to inak než predchádzajúca americká vláda,“ podotkol.
Pavel zdôraznil, že Európa by v rámci NATO mala byť rovnocenným spojencom USA. „V súčasnej dobe je ešte stále Európa závislá nielen od amerických strategických schopností, ako je strategická letecká preprava, spravodajstvo, logistika, zisťovanie cieľov, ale napríklad aj ak ide o napĺňanie spoločnej veliteľskej štruktúry NATO, kde Spojené štáty zastávajú mnoho pozícií,“ podotkol. Podľa Stubba je to v súčasnosti v Aliancii medzi USA a Európou rozdelené približne v pomere 60:40. „Chceli by sme, aby to bolo 50 na 50,“ dodal a podotkol, že by to nemala byť úloha len východného krídla, ale zapojiť by sa mali všetci európski spojenci.
Fínski novinári sa Pavla pýtali aj na jeho výroky o tom, že americký prezident Donald Trump podkopal dôveryhodnosť NATO viac než prezident Ruska Vladimir Putin. Pavel to komentoval slovami, že ak predstaviteľ najsilnejšieho člena NATO o Aliancii povie, že je papierovým tigrom, rozhodne k zvýšeniu jej dôveryhodnosti neprispel. Podľa neho z takéhoto vyhlásenia môže mať Putin len radosť, lebo sám sa snaží poukázať na to, že európski členovia Aliancie nie sú pre Rusko žiadnym zásadným protivníkom. Stubb k tomu dodal, že zazneli drsné výrazy a rétoriku je potrebné zmierniť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
