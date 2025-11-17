< sekcia Zahraničie
Pavel: Ak Babiš nevyrieši konflikt záujmov, nech si ANO vyberie iného
Ak by Babiš v momente vymenovania na post premiéra vlastnil holding Agrofert, ocitol by sa v konflikte záujmov, pričom na jeho vyriešenie by mal 30 dní.
Autor TASR
Praha 17. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok uviedol, že na vymenovanie nového premiéra je potrebná transparentnosť. Ak by predseda hnutia ANO Andrej Babiš nebol schopný uspokojivo vyriešiť svoj konflikt záujmov, potom by jeho vymenovaním prispel k vzniku protiprávneho stavu. Pre Radiožurnál Českého rozhlasu povedal, že v takomto prípade by bolo vhodné, aby ANO ako víťaz nedávnych volieb navrhlo do funkcie predsedu vlády iného kandidáta. TASR o tom informuje podľa správ serverov iRozhlas, iDnes.cz a Novinky.cz.
Ak by Babiš v momente vymenovania na post premiéra vlastnil holding Agrofert, ocitol by sa v konflikte záujmov, pričom na jeho vyriešenie by mal 30 dní. Šéf ANO vo štvrtok vyhlásil, že spôsob, akým vyrieši stret záujmov, oznámi krátko pred tým, než ho hlava štátu vymenuje za premiéra. Zopakoval, že situáciu vyrieši tak, aby bola v súlade s názormi českých súdov a Európskej komisie.
Podpredsedníčka ANO Alena Schillerová v nedeľu uviedla, že Babiš pri riešení tohto konfliktu podnikne nezvratné kroky, ale Agrofert nepredá.
„Rád by som veril tomu, čo hovoria Alena Schillerová a Andrej Babiš, ale tiež si myslím, že už by sme mali byť poučení a nekupovať zajaca vo vreci,“ povedal prezident Pavel pre Český rozhlas.
Poznamenal, že ak má s dôverou vymenovať nového premiéra, je potrebné transparentnosť. „Aj na základe nálezu Ústavného súdu som povinný opýtať sa Andreja Babiša, ako vyrieši svoj konflikt záujmov,“ zdôraznil.
Pavel v pondelok pri Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe položil kvety a zapálil sviečku. Zároveň upozornil pred hlasmi, ktoré podľa neho pred októbrovými voľbami do Poslaneckej snemovne volali po zmene režimu. „Považoval by som to až na hrane zákona; demokracia je systém zakotvený v našej ústave,“ vyhlásil a zdôraznil potrebu dialógu.
Ak by Babiš v momente vymenovania na post premiéra vlastnil holding Agrofert, ocitol by sa v konflikte záujmov, pričom na jeho vyriešenie by mal 30 dní. Šéf ANO vo štvrtok vyhlásil, že spôsob, akým vyrieši stret záujmov, oznámi krátko pred tým, než ho hlava štátu vymenuje za premiéra. Zopakoval, že situáciu vyrieši tak, aby bola v súlade s názormi českých súdov a Európskej komisie.
Podpredsedníčka ANO Alena Schillerová v nedeľu uviedla, že Babiš pri riešení tohto konfliktu podnikne nezvratné kroky, ale Agrofert nepredá.
„Rád by som veril tomu, čo hovoria Alena Schillerová a Andrej Babiš, ale tiež si myslím, že už by sme mali byť poučení a nekupovať zajaca vo vreci,“ povedal prezident Pavel pre Český rozhlas.
Poznamenal, že ak má s dôverou vymenovať nového premiéra, je potrebné transparentnosť. „Aj na základe nálezu Ústavného súdu som povinný opýtať sa Andreja Babiša, ako vyrieši svoj konflikt záujmov,“ zdôraznil.
Pavel v pondelok pri Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe položil kvety a zapálil sviečku. Zároveň upozornil pred hlasmi, ktoré podľa neho pred októbrovými voľbami do Poslaneckej snemovne volali po zmene režimu. „Považoval by som to až na hrane zákona; demokracia je systém zakotvený v našej ústave,“ vyhlásil a zdôraznil potrebu dialógu.