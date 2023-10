Pavel: Ak bude Moldavsko plniť kroky, v EÚ môže byť v roku 2030

Praha 16. októbra (TASR) - Česko plne podporuje, aby sa Moldavsko stalo členom EÚ čo najskôr. Ak sa mu bude dariť plniť potrebné kroky, rok 2030 je pre jeho prijatie realistický. V pondelok to po rokovaní s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou vyhlásil český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Zo strany ČR je plná podpora, aby Moldavsko bolo prijaté do EÚ čo najskôr. Ak sa bude dariť napĺňať tie zložité úlohy, ktoré s prijatím súvisia – ako legislatívne a iné kroky –, aby ekonomika, sociálny systém a financie boli zladené, potom si myslím, že termín 2030 je realistický," povedal Pavel.



Pozvaním moldavskej prezidentky do ČR chcel podľa svojich slov vyjadriť jednoznačnú podporu a uznanie stability Moldavska a jej prozápadného smerovania. "Vyjadril som vôľu Česka byť nápomocný v integračnom procese, lebo my sme si tým procesom prešli relatívne nedávno a môžeme tak zdieľať svoje skúsenosti a poradiť, na čo si dať pozor," priblížil Pavel. V časoch krízy je podľa neho dôležité, aby bola Európa jednotná.



Zdôraznil tiež, že Moldavsko je pre ČR takzvanou prioritnou krajinou zahraničnej rozvojovej spolupráce od roku 2005. Česko patrí medzi jej najväčších poskytovateľov, počas minulého desaťročia tam dotovalo desiatky projektov.



Moldavská prezidentka pripomenula, že Česko bolo v roku 2004 súčasťou "veľkej vlny" prijatia nových členov do EÚ. "To, že ste sa stali členom, vám otvorilo mnoho možností. A nielen vám, ale aj ostatným členom EÚ," povedala Sanduová. Verí, že ďalšie rozšírenie Únie by neprinieslo výhody len Moldavsku, ale aj ostatným členským štátom.



Zdôraznila, že v Moldavsku je veľmi silná ruská propaganda a dezinformačné prúdy, ktoré sa snažia narušiť úsilie o európsku integráciu. Rusko bude podľa jej slov chcieť ovplyvniť aj nasledujúce voľby v Moldavsku.



Sanduová v pondelok spoločne s Pavlom otvorila 27. ročník konferencie Forum 2000. Organizuje ju rovnomenná nadácia, ktorú v roku 1996 spoluzaložil vtedajší český prezident Václav Havel. Jej cieľom je napĺňať Havlov odkaz prostredníctvom podpory demokratických hodnôt a rešpektu k ľudským právam či rozvoja občianskej spoločnosti. Popoludní sa moldavská prezidentka stretne aj s českým premiérom Petrom Fialom a predsedami oboch komôr parlamentu.