Pavel: Ak by video s násilím Rusov bolo pravé, radia sa tým k ISIS

Praha 12. apríla (TASR) - Ak by video brutálnej popravy ukrajinského vojnového zajatca ruskými vojakmi šíriace sa na sociálnych sieťach bolo pravé, ruskí vojaci sa tým stavajú na úroveň Islamského štátu (ISIS). V stredu to po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu (BRS) uviedol český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel zdôraznil, že hoci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiadal stanoviská od niektorých lídrov spojeneckých a partnerských krajín vo vzťahu k tomuto videu, on sa vyjadriť nemôže.



"Vzhľadom na to, že zatiaľ z našich zdrojov nie je možné pravosť toho videa overiť, nemôžem sa vyjadriť k tomuto konkrétnemu prípadu. Ale keďže ruské ozbrojené sily napáchali na území Ukrajiny už celý rad zdokumentovaných barbarských činov, tak mi nezostáva, než také správanie odsúdiť, pretože do 21. storočia nepatrí," komentoval český prezident.



"Ak by sa preukázala pravosť toho videa, tak sa tým ruskí vojaci stavajú po boku Islamského štátu, čo by sme mali univerzálne odsúdiť všetci," dodal Pavel.



Video zachytáva mužov vo vojenských uniformách s bielymi stuhami (zvyčajne ich používa na identifikáciu ruská armáda na Ukrajine), ako odrezali hlavu ešte živému mužovi v uniforme s ukrajinskými rozpoznávacími znakmi. Na internete koluje od utorka a je zdieľané najmä na kontách ruských propagandistov.



Na videu vidieť aj okolie miesta činu — kríky s jasnozelenými listami, takže je možné, že ide o záznam staršieho dáta. Podľa webu Rádia Sloboda (RFE/RL) mohlo vzniknúť vlani v lete.