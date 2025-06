Pavel: Ak chceme žiť v mieri, musíme investovať do bezpečnosti

Praha 12. júna (TASR) - Ak chcú žiť európske štáty naďalej v mieri, musia podľa českého prezidenta Petra Pavla investovať oveľa viac do svojej obrany a bezpečnosti. Za jediný spôsob, ako dostať prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu s Ukrajinou, považuje oveľa prísnejšie protiruské sankcie Západu. Povedal to vo štvrtok na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe. Je tiež podľa neho naivné si myslieť, že Putin nemá pokušenie otestovať jednotu NATO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Potrebujeme oveľa prísnejšie sankcie. Rusko nie je v dobrej ekonomickej a finančnej situácii. A jediný spôsob, ako Putina presvedčiť, že nastal čas sadnúť si za rokovací stôl, je dostať ho na pokraj ekonomického kolapsu,“ myslí si Pavel.



V prejave poukázal na to, že úloha Spojených štátov v európskej bezpečnosti sa zmenila, a preto považuje za nutné zvýšiť európske obranné kapacity a posilniť obranný priemysel na kontinente. „To ale neznamená, že by sme sa mali od amerického spojenca odpojiť. Naopak, udržiavať dialóg s našimi partnermi na druhej strane Atlantiku je nutné viac než kedykoľvek predtým,“ podotkol.



Zdôraznil, že Európa na seba musí prevziať väčšiu zodpovednosť a byť schopná brániť svoje záujmy aj bez aktívnej americkej podpory, ak to bude nevyhnutné. „Cieľom nie je vytvárať alternatívu NATO, ale posilniť európsky pilier Aliancie,“ vysvetlil český prezident. A hoci za dôležité považuje, aby Európa investovala do svojej obrany, rovnako podstatné je podľa neho to, aby nenechala padnúť Ukrajinu.



„Musíme občanom vysvetliť, že ak chceme naďalej žiť v mieri, musíme do našej bezpečnosti investovať oveľa viac, aby sme zabránili akejkoľvek možnej agresii,“ zdôraznil Pavel. „Dúfam, že to bolo dobre počuť aj v Bratislave a Budapešti,“ reagoval na jeho slová prezident Globsecu Róbert Vass.



Očakávania od summitu NATO v Haagu sú podľa Pavla na jednej strane vysoké, ale na druhej strane limitované pre postoj Spojených štátov. „Potrebujeme ukázať, že sme v hlavných princípoch zjednotení – že stále platí článok 5 a že nezmeníme náš prístup k Ukrajine,“ myslí si Pavel. Podotkol, že Rusko je dobre vybavené, má skúsenosti z vojny a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu by chcelo obnoviť sféru vplyvu. „Bolo by veľmi naivné veriť, že prezident Putin nebude pokúšaný, aby použil moc vojenskej ekonomiky, ktorú má, na to, aby sa aspoň pokúsil otestovať jednotu NATO,“ zdôraznil.



Trojdňová bezpečnostná konferencia sa už druhýkrát koná v českom hlavnom meste, kam sa vlani presťahovala z Bratislavy. Na jej jubilejnom 20. ročníku sa podľa organizátorov zúčastní približne 2000 hostí z takmer 80 krajín sveta, čo je dosiaľ najviac. Diskutovať budú o obrane a bezpečnosti, konfliktoch na Ukrajine či v Pásme Gazy, ale tiež otázky týkajúce sa EÚ a jej rozširovania, konkurencieschopnosti alebo migrácie.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)