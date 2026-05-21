Pavel: Ak nebudem v delegácii na summit NATO, podám žalobu
Autor TASR
Praha 21. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel počká do 8. júna na rozhodnutie vlády o zložení českej delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare. Ak ho kabinet Andreja Babiša na oficiálny zoznam nenapíše, trvá na svojom postoji, že sa obráti na Ústavný súd. Povedal to na brífingu na okraj bezpečnostnej konferencie Globsec Forum, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Premiér Babiš nechcel na stredajšom brífingu po rokovaní s ministrom obrany komentovať, ako tiahnuci sa spor o účasť na aliančnom summite skončí. Novinárom povedal, aby si počkali do 8. júna, keď o tom bude na pravidelnom zasadnutí hlasovať vláda. Viac sa k téme nevyjadril.
V minulosti však opakovane zdôraznil, že by bolo lepšie, ak by do Ankary išiel namiesto Pavla on, lebo by dokázal lepšie vysvetliť výšku českých výdavkov na obranu, ktoré Pavel kritizoval.
Na prezidentovu ponuku, aby na summit išli obaja, pričom on by sa zúčastnil na neformálnej večeri a Babiš by išiel na oficiálne rokovania, premiér reagoval, že si nevie predstaviť, čo by tam prezident s členmi vlády robil.
Pavel chcel situáciu vyriešiť pred dvoma týždňami na schôdze s Babišom na Pražskom hrade. Tá sa však skončila bez výsledku. „Ja, samozrejme, počkám do 8. (júna) pretože je, samozrejme, na vláde, aby sa vyjadrila a potom sa podľa jej vyjadrenia zariadim tak, ako som už indikoval. V prípade, že by skutočne rozhodnutie vlády bolo také, ktoré bráni prezidentovi vo výkone jeho ústavných právomocí, potom by asi nezostalo nič iné, ako sa obrátiť na arbitra, a tým je Ústavný súd,“ avizoval vo štvrtok svoj postup český prezident.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
