Pavel apeloval na poslancov, aby sa v kampani nenechali zviesť

Praha 3. júna (TASR) - Český prezident Petr Pavel v utorkovom prejave apeloval na poslancov, aby kampaň pred voľbami do Poslaneckej snemovne viedli korektne a nenechali sa zviesť k lacným heslám a prázdnym sľubom. Časté nočné rokovania či zložité politické konflikty, ktoré sa v tomto volebnom období opakovane dostali až na Ústavný súd, vedú podľa Pavla k zamysleniu sa nad zmenou rokovacieho poriadku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Prial by som si, aby ste ju (predvolebnú kampaň) viedli po celý čas korektne, dôstojne a bez nefér útokov. Aby ste sa nenechali zviesť k lacným heslám a prázdnym sľubom. Občania od vás právom očakávajú pravdivosť a víziu pri riešení problémov, ktoré ich pália,“ zdôraznil Pavel v pléne Poslaneckej snemovne.



Pri koaličných stranách v kampani predpokladá, že budú reflektovať svoju činnosť s dôrazom na aktuálnu kauzu s bitcoinmi. Očakáva tiež, že budú prezentovať výsledky svojej práce, ktorú sa im za štyri roku podarilo urobiť, no poukážu aj na to, čo sa im dosiahnuť nepodarilo.



U opozície by chcel v kampani vidieť realistické alternatívy. „Nielen kritiku vlády, ale konkrétne a vecné návrhy, ako sa vysporiadať s výzvami, ktorým ČR čelí,“ podotkol Pavel. Česko podľa neho potrebuje reformy, ktoré budú adekvátne reagovať na aktuálne bezpečnostné, hospodárske a spoločenské výzvy. Podotkol, že si je vedomý reality politického boja, no napriek tomu by považoval za veľmi škodlivé, ak by nasledujúce mesiace kampane viedli k prehlbovaniu nevraživosti v spoločnosti.



Český prezident sa vyjadril aj k spôsobu fungovania snemovne v uplynulých štyroch rokoch, ktorá bola častokrát pre obštrukcie opozície paralyzovaná. Poukázal na mnohohodinové vystúpenia, nočné rokovania, zložité politické konflikty a pripomenul, že rokovanie snemovne sa stalo opakovane predmetom rozhodovania Ústavného súdu.



„Táto nie úplne šťastná politická realita je aspoň pre mňa podnetom na zmenu. Vnímam ju ako apel na zamyslenie sa nad tým, či nenastal čas na kultiváciu a úpravu pravidiel parlamentnej diskusie tak, aby bol na jednej strane zaistený dôstojný priestor pre názory a návrhy opozície, ale zároveň aj na efektívne vládnutie a napĺňanie volebného programu,“ povedal Pavel. Zmenou by sa podľa neho malo dosiahnuť to, aby bola aj naďalej umožnená konfrontácia názorov, ale aby zároveň nedochádzalo k pravidelným obštrukciám.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)