Pavel: Babišov konflikt záujmov môže ohroziť peniaze z EÚ pre celú ČR
Autor TASR
Praha 10. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel upozornil na to, že ak predseda hnutia ANO Andrej Babiš nevyrieši svoj konflikt záujmov dostatočne, môže to ohroziť čerpanie európskych zdrojov pre ČR ako celok. Považuje preto za legitímne žiadať od Babiša, aby verejne povedal, ako svoj konflikt záujmov chce vyriešiť. Prezident to uviedol v pondelok počas návštevy Karlovarského kraja. So šéfom ANO sa stretne v stredu a chce sa ho pýtať aj na túto tému, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vnímam ako úplne legitímne žiadať po Andrejovi Babišovi, aby tak, ako verejne povedal, že svoj konflikt záujmov vyrieši, aby teraz verejnosti povedal, ako ho vyrieši. Tých spôsobov nie je mnoho a bolo by dobré, aby verejnosť v rámci transparentnosti od svojho možného budúceho premiéra počula, že nebude v konflikte záujmov,“ povedal Pavel.
Podotkol, že je ako hlava štátu spoluzodpovedný za to, aby v Česku nevznikol protizákonný stav. Zdôraznil, že na základe platnej českej aj európskej legislatívy by sa Babiš dostal do konfliktu záujmov v momente vymenovania za premiéra a týmto dňom by bol tiež holding Agrofert vylúčený zo všetkých dotácií a verejných súťaží. Prezident podotkol, že by to potom mohol byť problém aj pre Česko. „Ak EÚ dospeje k záveru, že Andrej Babiš je v konflikte záujmov a nevyriešil ho uspokojivo, môže to znamenať obmedzenie zdrojov pre ČR ako celok a potom to pocítime všetci, pretože všetky peniaze z EÚ pre ČR budú buď pozdržané alebo úplne zablokované,“ zdôraznil.
Dodal, že rýchlosť vzniku vlády záleží na Babišovi a na tom, kedy bude schopný na Pražský hrad priniesť navrhované zloženie vlády a povie, akým spôsobom vyrieši svoj konflikt záujmov. Pavel sa s kandidátmi na ministrov bude chcieť následne stretnúť a hovoriť s nimi o témach, ktoré považuje v rámci ich rezortov za dôležité.
Na stredajšej schôdzke chce s Babišom hovoriť aj o návrhu na programové vyhlásenie vlády. Chce okomentovať najmä tie oblasti, v ktorých má prezident priamu účasť, teda zahraničnú a bezpečnostnú politiku. „Keď sa toto všetko uskutoční, nie je žiadna prekážka, aby mohla byť vláda vymenovaná,“ skonštatoval Pavel. Podotkol však, že na menovanie vlády prezidentom nie je predpísaný časový rámec.
