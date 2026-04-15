Pavel: Bezpečnosť Izraela nemôže byť uplatňovaná na úkor iných krajín
Rozhovor s prezidentom prevažne o bezpečnosti vznikol pre armádny podcast Kamufláž a publikovaný mal byť 7. apríla.
Autor TASR
Praha 15. apríla (TASR) - Bezpečnosť Izraela nemôže byť uplatňovaná na úkor iných krajín na Blízkom východe, povedal český prezident Petr Pavel v podcaste českej armády, okolo ktorého vznikol v posledných dňoch rozruch na českej politickej scéne. Podľa zistení médií ho armáde nedovolilo zverejniť ministerstvo obrany, s tým však rezort nesúhlasí. Opozícia to označila za cenzúru a niektoré strany žiadali koniec ministra obrany. Rozhovor nakoniec v utorok neskoro večer zverejnil na svojom facebookovom profile minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka s poznámkou, že sa stačilo len opýtať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dlhodobo vyjadrujeme podporu Izraelu, ale zároveň hovoríme, že nám ide aj o to, aby bol stabilný celý región. To znamená, že bezpečnosť Izraela nemôže byť uplatňovaná na úkor iných. A v tomto ohľade máme veľmi dobré kontakty aj a arabskými krajinami v regióne,“ povedal Pavel s tým, že on sám je v pravidelnom kontakte nielen s izraelským prezidentom, ale aj s katarským emirom či jordánskym kráľom. „Máme záujem podieľať sa na všetkom, čo môže prispieť k mieru,“ dodal.
V utorok navštívil Izrael šéf českej diplomacie, stretol sa tam nielen so svojím rezortným partnerom Gideonom Saarom, ale aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a prezidentom Jicchakom Herzogom. Netanjahu sa Macinkovi a tiež českému premiérovi Andrejovi Babišovi poďakoval za českú podporu Izraela a ČR označil za jedného z najväčších priateľov krajiny.
Rozhovor s prezidentom prevažne o bezpečnosti vznikol pre armádny podcast Kamufláž a publikovaný mal byť 7. apríla. K tomu však nedošlo. Podľa zistení servera Aktuálne.cz zverejnenie zakázal rezort obrany pre nezhody prezidenta s vládou. To však rezort odmietol. Argumentoval tým, že armáda chcela rozhovor zverejniť na novom YouTube kanáli, ktorý by nezdieľala s ministerstvom, no o tom sa podľa rezortu ešte len interne rokuje.
V utorok neskoro večer rozhovor zverejnil Macinka. „Minister (Jaromír) Zůna a ministerstvo obrany toto video získali len včera (v pondelok 13. 4., pozn. TASR), takže všetky reči o týždeň trvajúcej strašidelnej cenzúre sú ďalšou rozprávkou o neexistujúcom probléme. A skutočne nemali problém mi ho poskytnúť, takže sa vlastne stačilo len opýtať. Hrozní sme, ja viem. Tak tu ho máte. Slúžim ľudu,“ dodal Macinka, ktorý je s prezidentom v spore, odkedy Pavel odmietol vymenovať Filipa Turka za člena vlády. Armáda na to podľa stanice ČT24 reagovala slovami, že video poskytla iba ministerstvu obrany a nie Macinkovi. Generálny štáb armády aj preto s celou vecou už nechce byť naďalej spájaný.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
