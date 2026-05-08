Pavel: Bezpečnosť odráža stav celej spoločnosti
Len taká spoločnosť, ktorá si váži slobodu a je pripravená ju brániť aj za cenu obetí, je podľa neho schopná čeliť neistotám dnešného sveta.
Autor TASR
Praha 8. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ďalší českí politici a predstavitelia armády si v piatok pri Národnom pamätníku na pražskom Vítkove pripomenuli 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Pavel pri príležitosti Dňa víťazstva zdôraznil dôležitosť investícií do bezpečnosti, ktorá je podľa jeho slov prejavom zodpovednosti za mier, slobodu a stabilitu v krajine, informuje TASR.
„Bezpečnosť nie je len záležitosťou armád a inštitúcií, je zrkadlom stavu celej spoločnosti. Bez súdržnosti a ochoty každého z nás niesť svoj diel zodpovednosti nemožno slobodu účinne brániť,“ povedal prezident vo svojom prejave.
Len taká spoločnosť, ktorá si váži slobodu a je pripravená ju brániť aj za cenu obetí, je podľa neho schopná čeliť neistotám dnešného sveta.
„Odkaz udalostí, ktoré si dnes pripomíname, nie je len spomienkou na históriu, ale je varovaním aj skúškou schopnosti poučiť sa pre súčasnosť,“ uviedol. Upozornil, že svet prechádza dynamickými zmenami a bezpečnosť sa stáva otázkou moci a vojenskej sily bez rešpektu k ľudskému život, medzinárodnému právu a spoločným hodnotám.
Zdôraznil, že jedným z najzásadnejších poučení z dejín je význam spojenectva, solidarity a jednoty. V tejto súvislosti pripomenul, že ČR má vlastné bolestné skúsenosti, aké to je čeliť agresii v izolácii.
„Preto je spolupráca demokratických krajín a pevný systém kolektívnej bezpečnosti nenahraditeľným pilierom stability dnešného sveta,“ povedal. Podotkol, že bezpečnosť celej Európy a sveta zásadne ovplyvňujú vojna na Ukrajine aj konflikt na Blízkom východe.
Premiér Babiš vo svojom príspevku na platforme X napísal, že rany po „najkrvavejšom a najničivejšom konflikte v dejinách ľudstva“ sú v ČR prítomné dodnes.
„Tým, ako od nás odchádzajú pamätníci, ktorí zažili skutočné utrpenie, strach, biedu a hlad, akoby sa vytrácala aj pokora voči tomu, čo vojna skutočne znamená,“ uviedol. Svet je podľa Babiša opäť zmietaný konfliktmi. Napriek tomu sa však zdá, že v niektorých kruhoch prevláda presvedčenie, že situácia nie je taká vážna a história sa nemôže opakovať, povedal.
„Preto je dnes o to naliehavejšie mať na pamäti, že skutočná sila štátnikov sa nemeria tým, ako dlho dokážu viesť vojnu, ale tým, či nájdu odvahu ju ukončiť,“ uzavrel Babiš.
Súčasťou osláv konca druhej svetovej vojny bolo aj kladenie vencov na pamiatku padlých vojakov.
