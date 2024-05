Pavel: Bezpečnostné opatrenia sú zvýšené, riziko nás nezaženie do kúta

Praha 21. mája (TASR) - Bezpečnostné opatrenia v Českej republike sú po atentáte na premiéra SR Roberta Fica podľa českého prezidenta Petra Pavla dočasne zvýšené. Nedokáže si však predstaviť, že by pre riziko útoku nechodil na verejnosť. Uviedol to v utorok počas návštevy Pardubického kraja, informuje spravodajkyňa TASR.



"Samozrejme, týmto skutočnostiam je potrebné venovať pozornosť. Minimálne nejaký čas, kým sa situácia neupokojí, sú bezpečnostné opatrenia do určitej miery zvýšené. Ale nedokážem si predstaviť, že by sa ktokoľvek z volených politikov mal na základe takej udalosti zavrieť niekam do veže a vyliezť z nej až na konci svojho mandátu," povedal Pavel.



Politici podľa neho robia svoju prácu preto, lebo v nej vidia zmysel. "Samozrejme, nebudeme chodiť riziku v ústrety, ale tiež nás určite nezaženie do kúta," podotkol český prezident. "Jedna vec sú bezpečnostné opatrenia po každom takom incidente, druhá vec je, že musíme naďalej žiť svoje životy, pokiaľ možno čo najbližšie tomu, čo považujeme za normál," dodal.



Pavel v utorok začal dvojdňovú návštevu Pardubického kraja, ktorou zakončuje cestu po všetkých krajoch v ČR. Podľa servera iDNES.cz boli zvýšené bezpečnostné opatrenia vidieť napríklad pred budovou krajského úradu, kde na prezidenta čakali desiatky ľudí. Pavel na nich podľa servera iba zamával a ihneď zamieril do budovy úradu.