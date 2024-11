Pavel: Bezpečnosťou sa musia zaoberať všetci, nejde o strašenie vojnou

Praha 26. novembra (TASR) - Česko sa pri zaistení svojej bezpečnosti v poslednej období spoliehalo na členstvo v Severoatlantickej aliancii a na schopnosť kolektívnej obrany. Jednoznačne sa však zvyšuje zodpovednosť jednotlivých členských krajín za vlastnú obranu a bezpečnosť. Na veliteľskom zhromaždení Armády ČR to v utorok prostredníctvom videoodkazu povedal český prezident Petr Pavel. ČR musí podľa neho budovať schopnú armádu, ale aj odolnú ekonomiku a spoločnosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Bezpečnostná situácia sa podľa českého prezidenta od posledného veliteľského zhromaždenia vo februári tohto roka nezlepšila. Pripomenul 1000 dní trvajúcu vojnu na Ukrajine, konflikt na Blízkom východe či napätú situáciu v Juhočínskom mori. Pri všetkých týchto konfliktoch podľa neho hrozí, že sa rozhoria a presiahnu hranice regiónu.



"Z tohto pohľadu nie je obranyschopnosť prázdny termín, ale je vecou, ktorej by sme mali venovať maximálnu pozornosť. V poslednej dobe sme sa spoliehali na naše členstvo v NATO, na schopnosť kolektívnej obrany. Tento základný pilier našej bezpečnosti úspešne trvá už 25 rokov. Na druhú stranu sa jednoznačne zvyšuje zodpovednosť jednotlivých členských štátov za vlastnú obranu a bezpečnosť," podotkol Pavel.



Česko podľa jeho slov musí budovať nielen schopnú, pripravenú a pohotovú armádu, ale tiež ekonomiku, ktorá bude dostatočne odolná a rovnako musí pripravovať spoločnosť. Zdôraznil, že bezpečnosť je podmienkou rozvoja, a preto je aj celospoločenskou úlohou. "Pozornosť jej musí venovať nielen armáda, ministerstvo obrany a orgány vnútornej bezpečnosti, ale my všetci. Nie je to žiadne strašenie konfliktom alebo vojnou, ale absolútne nutná reakcia na svet, v ktorom žijeme," povedal český prezident.



Nová americká administratíva podľa neho prinesie nielen zmenu prístupu k Rusku a konfliktu na Ukrajine, ale aj k NATO a EÚ. Preto bude ešte dôležitejšie pamätať predovšetkým na vlastné úsilie zaistiť bezpečnosť, pretože bez toho nebude možné zaistiť iné aspekty života spoločnosti, dodal Pavel.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)