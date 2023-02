Pavel: Bude to opotrebovávacia vojna, ktorá bude stáť peniaze

Praha 24. februára (TASR) — Rusko sa môže pokúsiť vytvoriť na Ukrajine zamrznutý konflikt. V tom prípade to bude opotrebovávacia vojna, ktorá bude stáť obrovské zdroje a čas. Ten je v tomto zmysle na strane Ruska, povedal zvolený prezident ČR Petr Pavel na piatkovej diskusii k výročiu vojny, informuje spravodajkyňa TASR.



"Ak by na ruskej strane nedošlo k nejakému zlomu, bude úplné vytlačenie (ruskej armády) zo všetkých okupovaných území s veľkou pravdepodobnosťou dlhšie než horizont tohto roka," myslí si Pavel.



Rusko sa podľa neho môže snažiť stabilizovať front tam, kde je, zabraňovať ofenzívnym akciám a bude posilňovať obranu. Podľa Pavla je v tomto type konfliktu čas na strane Ruska, pretože to bude vytvárať tlak na západné krajiny. "Ak sa ten konflikt nebude nikam hýbať, nálady jednotlivých krajín, ktoré dnes podporujú Ukrajinu, sa začnú obracať skôr v neprospech Ukrajiny," načrtol možný vývoj bývalý vysoký predstaviteľ českej armády a NATO.



Zároveň však nepredpokladá, že by na ruskej strane došlo k výraznej zmene schopnosti a vôle bojovať. "Ale tá realita bude pravdepodobne niekde medzi," dodal.



Zopakoval svoje slová z bezpečnostnej konferencie v Mníchove, že by spoločnosť mala byť pripravená na rôzne varianty, o ktorých by však mala rozhodovať Ukrajina. Ona si má stanoviť, že nastal vhodný okamžik na rokovanie alebo zvažovanie iných variantov než je úplné oslobodenie okupovaných území.



To, čo Rusko touto vojnou začalo, je podľa Pavla predznamenaním budúcej etapy súperenia o takzvaný svetový poriadok. Dodal, že si už dokáže predstaviť situáciu, v ktorej by Putin mohol za určitých podmienok použiť vojenskú silu proti niektorej z krajín NATO, aj keď pravdepodobnosť tohto kroku je v súčasnosti menšia.



Ukrajinský chargé d‘affaires v ČR Vitalij Usatyj na diskusii pripomenul, že nejde o vojnu Ukrajiny, ale celého demokratického sveta. "Bojujeme za všetky európske hodnoty. Nemôžeme prehrať. Pretože ak prehráme, prehrá celý svet a vrátime sa do stredoveku, kde každý, kto má silu, má pravdu," povedal Usatyj. "Som absolútne presvedčený, že celý demokratický svet, celá Európa a Ukrajina zvíťazia," dodal diplomat.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)