Pavel: Budem sa snažiť, aby priateľstvo so SR bolo pevné aj po voľbách

Praha 29. augusta (TASR) - Nech bude výsledok volieb na Slovensku akýkoľvek, budem sa zasadzovať o to, aby naše nadštandardné priateľstvo zostalo pevné. V utorok to povedal český prezident Petr Pavel, ktorý sa počas každoročnej trojdňovej porady prihovoril českým veľvyslancom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V prejave okrem iného zdôraznil, že jedným zo stálych predpokladov bezpečnosti Česka sú bezproblémové vzťahy so susedmi, ktoré označil za najlepšie v moderných českých dejinách. "Ale je dobré si pripomínať, že to nie je samozrejmosť, a nenechať sa ich súčasnou kvalitou ukolísať," upozornil prezident.



Vyzdvihol najmä vzťahy so Slovenskom, ktoré sa podľa neho nedá v skutočnosti považovať za cudzinu. Pred veľvyslancami pripomenul predčasné parlamentné voľby, ktoré sa v SR uskutočnia na konci septembra. "Parlamentné voľby už o niekoľko týždňov ukážu, akú budúcnosť si Slováci prajú a vyberú. Verím, že nech už bude výsledok akýkoľvek, naše nadštandardné priateľstvo zostane pevné. Osobne sa o to budem naďalej zasadzovať," zdôraznil český prezident.



Z pohľadu veľkosti a sily zostáva pre ČR podľa neho najvýznamnejším európskym partnerom Nemecko, ktoré aktuálne prechádza geopolitickým aj ekonomickým prerodom. Pripomenul, že ČR má záujem na úspešnej modernizácii nemeckého hospodárstva, lebo je s ním spojená aj česká prosperita.



Svoj význam však nestrácajú ani regionálne formáty, upozornil Pavel. "Som rád, že v novembri tu na Pražskom hrade privítam svojich partnerov z krajín Vyšehradskej štvorky. Verím, že z dlhodobého hľadiska má zmysel usilovať sa o to, aby V4 bola verná svojmu zakladateľskému duchu, ktorý bol demokratizačný a proeurópsky," povedal prezident.



Predčasné parlamentné voľby sa na Slovensku uskutočnia 30. septembra, kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Slováci žijúci v zahraničí v nich môžu voliť korešpondenčne. O tento spôsob voľby požiadalo takmer 73.000 z nich, čo je historicky najvyšší počet. Český prezident v prejave apeloval na to, aby aj Česko zaviedlo určitú formu korešpondenčného hlasovania.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)