Pavel: Česko by malo prehodnotiť vzťahy s Maďarskom
Praha 31. marca (TASR) - Česko by podľa prezidenta Petra Pavla malo prehodnotiť vzťahy s Maďarskom vrátane toho, o aké informácie sa s ním bude deliť. Povedal to v utorok Českej televízii v reakcii na zverejnený obsah rozhovoru maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom, informuje spravodajkyňa TASR.
„Považujem za absolútne neprijateľné, aby členský štát EÚ a NATO takýmto spôsobom obchádzal pravidlá a s naším protivníkom sa delil o citlivé informácie, ak nie utajované. Určite by sme na základe toho mali prehodnotiť aj naše vzťahy s Maďarskom, konkrétne to, o aké informácie sa s ním delíme a o aké nie. Pretože určite nie je dobré, ak jeden z členských štátov NATO takýmto spôsobom oslabuje našu bezpečnosť,“ podotkol Pavel.
V praktickej rovine by to podľa neho malo znamenať obmedzenie všetkých vzťahov so Szijjártóom, pretože je podľa jeho slov nedôveryhodný. Myslí si, že o tom vedel aj maďarský premiér Viktor Orbán, a nepovažuje za správne nad podobnými zisteniami mávnuť rukou.
Investigatívni novinári zo serverov The Insider, VSquare a ďalších médií zverejnili nahrávku, ktorá podľa nich zachytáva, ako šéf maďarskej diplomacie hovorí Lavrovovi, že urobí, čo bude môcť, aby zablokoval balík sankcií EÚ proti Rusku. V inej konverzácii podľa zistení investigatívcov sľúbil, že spolu so Slovenskom presadí, aby zo sankčného zoznamu EÚ bolo odstránené meno sestry ruského miliardára Ališera Usmanova.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
