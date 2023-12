Pavel: Česko počíta s obsadením postu veľvyslanca v Moskve

Praha 7. decembra (TASR) - Česko v dlhodobom horizonte počíta s tým, že by malo mať svojho veľvyslanca v Moskve. Po stretnutí najvyšších ústavných činiteľov a ministra zahraničných vecí ČR o zahraničnej politike to vo štvrtok uviedol český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prezident zdôraznil, že medzi nimi neboli ani v minulosti nezhody v tom, či post obsadiť, ale v akom časovom slede. "Teraz sme v situácii, keď veľvyslanec aj dvojka na veľvyslanectve budú musieť byť nahradení. Poradie bude asi opačné – teda najskôr budeme riešiť zástupcu, až potom veľvyslanca," načrtol postup prezident.



Celá záležitosť však podľa neho závisí od vývoja aktuálnej situácie. "Je normálne mať v krajinách, s ktorými chceme mať vzťahy, veľvyslanca. Ale nie je normálne, keď nejaká krajina vedie agresívnu vojnu proti inej krajine," pripomenul ruskú agresiu na Ukrajine Pavel. To je podľa neho faktor, ktorý je potrebné brať do úvahy. "Ale v dlhodobom horizonte určite počítame s tým, že by sme mali mať obsadenú funkciu veľvyslanca aj v Ruskej federácii. Je to v procese a budeme na tom ďalej pracovať," dodal prezident.



Zhodu na krokoch, ktoré sa týkajú obsadenia postu českého veľvyslanca v Rusku, potvrdil aj český premiér Petr Fiala. "Je rozumné postupovať v súlade s našimi spojencami," povedal a pripomenul, že v stredu v Moskve odovzdávali poverovacie listiny zástupcovia viacerých štátov aj z Európy. Na túto otázku je preto podľa neho potrebné pozerať sa aj v tomto kontexte.



V Moskve na pozícii českého veľvyslanca naposledy pôsobil diplomat Vítězslav Pivoňka. Hoci ju formálne stále zastáva, už niekoľko mesiacov sa nachádza v Česku. V Moskve ho zastupuje diplomat Jiří Čistecký.



Premiér spolu s ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským pred niekoľkými mesiacmi otvorene uviedli, že ČR by mala mať v Rusku opäť najvyššie diplomatické zastúpenie. S tým však nesúhlasil prezident, ktorý tvrdil, že si to v aktuálnej situácii nedokáže predstaviť. Neskôr miernejšie pripustil, že o otázke je potrebné diskutovať, a chcel si vypočuť argumenty Lipavského.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)